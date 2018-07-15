Папа Римский согласился быть посредником в процессе примирения в Мексике

МЕХИКО, 15 июл – РИА Новости. Папа Римский Франциск дал согласие быть посредником в процессе примирения, который планирует будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

По словам члена переходной команды Лопеса Обрадора, отвечающей за вопросы примирения страны, Лоретты Ортис, понтифик согласился принять участие в предложенной администрацией Обрадора схеме.

Как сообщает портал Aristegui Noticias, речь идет, в частности, о проекте закона об амнистии и легализации легких наркотиков.

"Участие Папы Римского будет виртуальным (посредством Skype), он не приедет, но он принял (наше предложение), мы этого должны дождаться. Это зависит от его рабочей повестки дня, но в целом он согласился", — заявила Ортис.

Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил сразу после победы, что намерен попросить помощи у папы Римского, других религиозных лидеров и правозащитников для обеспечения мира в Мексике.

Только за время предвыборной кампании в Мексике были убиты 523 политика и государственных служащих. Лопес Обрадор уже заявил, что намерен изменить вектор борьбы с преступностью с силового на социальный, пытаясь решить причины проблем, которые вызывают насилие.