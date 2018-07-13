Рада рассмотрит законопроекты против УПЦ после получения Киевом автокефалии

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Верховная рада Украины рассмотрит законопроекты о статусе религиозных организаций, направленные против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), после предоставления Томоса (указа) об автокефалии Украинской православной церкви патриархом Константинопольским Варфоломеем, заявил в пятницу спикер Рады Андрей Парубий.
"Сейчас ключевым вопросом является получение Томоса, и это позволит решить и вопрос тех двух законов, и большое количество других вопросов, которые позволят объединить всех православных христиан Украины в одну церковь", — заявил Парубий во время пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.
Спикер также отметил, что эти законопроекты находятся под его особым контролем. По словам Парубия, есть рабочая группа, в которой проходят дискуссии относительно законопроектов.
Он рассчитывает, что вопрос получения Киевом Томоса решится летом-осенью этого года. "Когда это решение будет принято, поверьте, все остальные решения очень быстро и просто будут приняты", — сказал Парубий, подчеркнув, что законопроекты будут поставлены на голосование, когда для их принятия будет достаточное количество голосов.
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации". Порошенко при этом считает, что Томос об автокефалии будет подписан уже "к 1030-летию крещения Украины-Руси" (28 июля).