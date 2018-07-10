Патриарх Кирилл освятил церковь святых апостолов Петра и Павла на Валааме

ВАЛААМ (республика Карелия), 10 июл — РИА Новости. Церковь святых апостолов Петра и Павла, входящий в комплекс Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря освящена во вторник патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"Всякий новый храм, который мы открываем, освящаем на Валааме, свидетельствует о том, что развивается монастырская жизнь на этом святом месте. Каждый храм призван привлекать паломников, становиться местом общей молитвы. Дай бог, чтобы этот исторический надвратный храм вернул себе былую славу, потому что множество паломников, посещавших Валаам, проходили, в том числе, и под стенами этого святого храма", — сказал он.

Петропавловская церковь была построена в 1802-1809 годах. В 1940 году курсанты школы юнг разорили церковь. Золоченые колонны, украшавшие прежде иконостас, были сняты, оригинальное иконописное убранство оказалось полностью утраченным. В 1980-х годах века храм использовался под склад поселковой больницы и аптеки. В храме сохранилась часть исторического иконостаса. В 2016 году начались работы по реставрации фасадов храма, произведена замена стропильной части барабана главки, произведена замена кровли. Параллельно велись работы по реставрации внутреннего интерьера храма.

Преподобные Сергий и Герман Валаамские поселились на острове в 1329 году. Основанный ими монастырь через два столетия стал широко известен на Руси. Из числа его насельников вышли знаменитые подвижники Александр Свирский, Арсений Коневский, Корнилий Палеостровский, Савватий Соловецкий, Герман Аляскинский, Антипа Валаамский.

С 1917 по 1940 годы территория Валаама находилась в составе Финляндии. После установления на острове советской власти монастырская братия эвакуировалась в Финляндию. В декабре 1989 года первые шесть иноков начали возрождать здесь монашескую жизнь.

Валаамский монастырь имеет статус ставропигиального и подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.