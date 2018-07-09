В РПЦ прокомментировали итоги встречи с делегацией Константинополя

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с представителями Константинопольской церкви в Москве была полезной для обеих сторон, заявил в понедельник РИА Новости по итогам прошедших переговоров один из их участников, заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерей Николай Балашов.

Ранее в ОВЦС сообщили, что в понедельник в своей рабочей резиденции в Чистом переулке патриарх Кирилл встретился с членами делегации Константинопольского патриархата митрополитами Галльским Эммануилом и Смирнским Варфоломеем. В ходе беседы обсуждались "вопросы, связанные с проблематикой сохранения межправославного единства". Со стороны Русской православной церкви во встрече также приняли участие председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион и замглавы ОВЦС протоиерей Николай Балашов.

"Стороны сочили состоявшуюся встречу полезной, и те позиции Русской православной церкви, которые на этой встрече были выражены, члены делегации Константинопольской церкви обещали донести до патриарха Константинопольского Варфоломея и Священного Синода Константинопольской церкви", — сказал протоиерей Николай Балашов на просьбу прокомментировать итоги встречи. В ходе переговоров, в частности, обсуждалась ситуация с православием на Украине.

Ранее стало известно, что делегация Константинопольского патриархата, которая проводит консультации с поместными православными церквами после обращения президента Украины Петра Порошенко с просьбой о создании в стране автокефальной церкви, посетит Россию.

Порошенко пытается добиться признания неканонических структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей синод Константинопольского патриархата заявил, что "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов раскольниками.