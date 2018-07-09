Сабантуй в Москве будет халяльным, заявили в Совете муфтиев

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Международный фестиваль "Сабантуй-2018" пройдет в столичном музее-заповеднике "Коломенское" 21 июля, в этом году его впервые проведут под эгидой российских муфтиев, сообщили РИА Новости организаторы.

Сабантуй — ежегодный татаро-башкирский семейный, спортивный и трудовой праздник, включенный в список наследия ЮНЕСКО. Его празднуют в 158 городах мира. Организаторы ожидают, что праздник соберет свыше 300 тысяч гостей.

"В этом году праздник Сабантуй в Москве пройдёт под эгидой халяль. Потому что это понятие распространятся не только на напитки и пищу, а имеет морально нравственный аспект присущий татарскому и башкирскому народам, который сформировался на протяжении веков в лоне ислама/", — сказал агентству первый зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Аббясов.

"Это не то только праздник труда, а праздник единения: когда с одной стороны в мегаполисе татары и башкиры могут соприкоснуться приобщиться к своей этнической культуре, а с другой с стороны, другие народы могут познакомиться с культурой двух крупнейших этносов России", — добавил он.

Как ожидается, Сабантуй в столицен посетят представители правительства РФ, властей Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, руководители российских регионов, делегации дипмиссий иностранных государств, видные политические, духовные и общественные деятели, представители крупного бизнеса.

"На площади более 100 тысяч квадратный метров разместятся: деревенская ярмарка с натуральными продуктами, восточная ярмарка, аллея национальных шатров, аттракционы, выставки, мастер-классы звезд спорта и шоу-бизнеса и многое другое. Гостей будет ждать фестиваль уличной еды народов мира, барабанное шоу, грандиозный фейерверк. Организаторы фестиваля удивят самым большим в мире чак-чаком весом 2018 килограмм, продегустировать который можно будет на месте", — уточнили организаторы мероприятия.