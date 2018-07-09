Легойда: РПЦ сохраняет христианские основы Всемирного совета церквей

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Участие Русской православной церкви во Всемирном совете церквей (ВСЦ) позволяет "сохранить христианскую основу деятельности" этой экуменической организации, заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, отвечая на вопрос о возможности выхода РПЦ из состава ВСЦ.

Всемирный совет церквей был создан путем слияния нескольких протестантских движений в 1948 году, и в настоящее время объединяет свыше 330 церквей, конфессий и общин более чем в 100 странах мира. В состав ВСЦ входят, в основном, различные протестантские конфессии (англикане, лютеране, кальвинисты, методисты, баптисты и другие), а также ряд поместных православных церквей, в том числе Русская православная церковь, и различные объединенные и независимые церкви. Римско-католическая церковь не является членом ВСЦ, хотя сотрудничает с Советом.

"Сам факт участия в международной организации для Церкви много значил в тот период (время создания ВСЦ – ред.). Но экуменическое движение сегодня совсем не то, каким было в момент его основания. Изменения, которые произошли в ряде протестантских деноминаций, довольно серьезны", — заявил Легойда в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник, отвечая на вопрос о целесообразности участия РПЦ в ВСЦ в современных условиях.

В момент образования экуменического движения был принят принцип: не вводить никаких новшеств, которые будут отдалять церкви друг от друга. Однако впоследствии среди ряда протестантских деноминаций появилось женское священство, были признаны однополые браки и принят ряд других решений, которые идут вразрез с общепризнанными христианскими принципами.

Как отметил Легойда, в Русской церкви "никогда не скрывали своей позиции" и патриарх Кирилл "публично и лично генеральному секретарю Всемирного совета церквей говорил вещи малокомплиментарные", в том числе "о том, что нас всерьез беспокоит".

"Зачем нужна Церковь, которая отступает от фундаментальных евангельских установок? Это все — размен с государством, которое движется в этом направлении, с целью сохранения преференции в обмен на лояльность. Патриарх Кирилл многократно подчеркивал, что считает такой компромисс недопустимым, саморазрушительным для Церкви", — сказал глава синодального отдела.

Легойда признал, что демонстративно выйти из организации несложно, в то же время он выразил мнение, что сам факт присутствия Русской православной церкви в ВСЦ "вносит другую тональность в эти отношения, позволяет сохранить христианскую основу деятельности организации".