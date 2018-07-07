На британском острове Уайт появился крест памяти русской царской семье

ЛОНДОН, 7 июл – РИА Новости, Мария Табак. Памятник последнему русскому царю Николаю Второму и его родным, а также основательнице Марфо-Мариинской обители в Москве великой княгине Елизавете Федоровне был открыт в субботу на британском острове Уайт, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне.

На церемонии открытия памятника в виде креста, автором которого стала российский скульптор Елена Безбородова, присутствовали в том числе лорд-лейтенант (официальный представитель монарха) острова Уайт генерал-майор сэр Мартин Уайт, постпред России при Международной морской организации Юрий Меленас. Открыл памятник заместитель председателя Объединения членов рода Романовых князь Ростислав Романов.

К открытию памятника приурочено открытие выставки под названием "Крест Романовых", посвященной последним дням жизни Николая Второго и царской семьи, а также родственным связям с династией Виндзоров и взаимным визитам. Выставка проходит в поместье Barton Manor, в котором Романовы побывали в 1909 году, и на ней представлено немало личных вещей, фотографий и предметов, связанных с русской царской семьей. Многие экспонаты хранятся в частных коллекциях по всему миру и выставляются довольно редко.

Организатором выставки и идеологом создания памятника выступило Общество памяти великой княгини Елизаветы Романовой в Великобритании.