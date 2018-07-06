В Греции при невыясненных обстоятельствах скончался епископ Бирский Илия

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Епископ Бирский и Белорецкий Илия (Казанцев) при невыясненных обстоятельствах скончался во время паломнической поездки в Грецию и на Афон, проводится расследование, сообщает в пятницу сайт Русской православной церкви.

"Пятого июля епископ Бирский и Белорецкий Илия, находившийся в паломнической поездке в Греции и на Афоне, направился к берегу моря в районе Халкидики. Через несколько часов знакомые епископа Илии обеспокоились его отсутствием и отправились на поиски. Также к поискам была привлечена полиция и береговая охрана. Шестого июля утром епископ Илия был найден мертвым", — говорится в сообщении.

Причины смерти в настоящее время устанавливаются. На сайте Московского патриархата также сообщается, что после завершения необходимых процедур и следственных действий тело погибшего будет доставлено в Россию.

Епископу Илие было 47 лет, архиереем он был меньше года. Большую часть своего монашеского пути, с 2007 по 2017 годы, он провел в братстве Раифского Богородицкого мужского монастыря в Казани. Бирская епархия находится на территории Башкирии.