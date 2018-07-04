КЕМЕРОВО, 4 июл — РИА Новости. Представители Совета народных депутатов Кемеровской области попросили региональное управление МЧС разобраться в причинах пожара в деревянном храме Архангела Михаила в Кемерово, сообщает пресс-служба парламента.

Пожар в здании деревянного храма на проспекте Шахтеров произошел в ночь на понедельник. К тушению привлекались 34 сотрудника МЧС и 10 единиц техники. На момент прибытия пожарных крыша храма горела открытым пламенем. В результате инцидента сгорела обрешетка крыши на площади 80 квадратных метров, никто не пострадал, информировало МЧС.

"Ряд депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области обратились в ГУМЧС по Кемеровской области с просьбой разобраться в причинах пожара в храме Архангела Михаила в Рудничном районе Кемерова. На сегодняшний день обсуждаются несколько версий произошедшего. В их числе — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, поджог", — говорится в сообщении.

По данным областного совета, храм был оборудован современной противопожарной системой, находился под охраной, в здании совсем недавно проверяли противопожарную безопасность.

Храм в честь святого Архангела Михаила был возведен из сосновых и кедровых древесных пород, имеет уникальную архитектурную форму: выстроен по клетскому типу русского деревянного храмового зодчества, который сложился одним из первых на Руси. Высота здания — 18 метров, алтарная и средняя храмовые части увенчаны двумя куполами.

"В результате пожара никто не пострадал, но огонь повредил крышу храма, пострадали церковная утварь и иконы", — добавили в парламенте.