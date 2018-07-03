Агентство для развития мусульманского паломничества создано в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 3 июл – РИА Новости. Управление мусульман Узбекистана (УМУ) учредило туристическое агентство Muslim-tour, созданное для развития паломнического туризма в города республики, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"При учредительстве управления мусульман Узбекистана начало свою деятельность туристическое агентство Muslim-tour", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, агентству выдана лицензия государственного комитета по развитию туризма республики на право осуществления внутреннего, въездного и выездного туризма.

В управлении добавили, что Muslim-tour планирует организовать поездки в крупнейшие места для паломничества в республике, создать благоприятные условия для паломников и повысить авторитет Узбекистана в мусульманском мире.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в августе 2017 года поручил соответствующим ведомствам подготовить программу развития мусульманского паломничества (зиерат) иностранных туристов к святым местам в республике. Тогда же в Узбекистане побывала первая группа из 150 мусульманских паломников из Малайзии и Индонезии. В общей сложности на территории республики находится порядка тысячи архитектурных памятников и мест, связанных с историей и культурой ислама.