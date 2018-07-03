Митрополит: патриарх Варфоломей против легализации раскола на Украине

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей не имеет никакого отношения к "кампании за легализацию раскола" на Украине и не намерен в ближайшее время подписывать Томос (указ) об автокефалии, утверждения об обратном являются "чистой пропагандой", заявил член Священного Синода Вселенского патриархата, митрополит Корейский Амвросий.

"Кампания за легализацию раскола, которая сейчас развязана некоторыми украинскими политическими силами и СМИ, – это чистой воды пропаганда, к которой патриарх Варфоломей не имеет никакого отношения", — сказал митрополит Амвросий в ходе беседы с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой. Слова иерарха приводятся на сайте Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Отвечая на вопрос запорожского архиерея о том, есть ли у патриарха Варфоломея желание подписать в ближайшее время Томос об автокефалии Церкви на Украине, представитель Константинополя заверил, что таких намерений нет, а православных верующих попросил "не поддаваться на пропагандистские уловки некоторых средств массовой информации".

"Пока нет мира и единства в Украине, пока не найдены те пути, которые помогут вылечить раскол, пока нет покаяния со стороны тех, кто учинил рану раскола на теле Матери-Церкви, – говорить о Томосе преждевременно", — сказал митрополит Амвросий.

При этом он акцентировал внимание на том, что Константинопольский патриарх "однозначно желает помочь в решении проблемы раскола, а не создать еще один раскол", сообщается на сайте епархии. Представители двух церквей встретились в ходе прошедших торжеств в греческом городе Верия, посвященных памяти апостола Павла.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов раскольниками.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации". Порошенко при этом считает, что Томос об автокефалии будет подписан уже "к 1030-летию крещения Украины-Руси" (28 июля).