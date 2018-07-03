Дискуссии окажут влияние на решение о пенсионном возрасте, считают в РПЦ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Развернувшаяся дискуссия в обществе по вопросу о повышении пенсионного возраста так или иначе окажет влияние на окончательное решение по этому поводу, при этом с людьми необходимо провести грамотную разъяснительную работу, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Решение пока не принято. Есть инициатива, которая будет рассматриваться соответствующими органами власти, эта тема обсуждается. Я думаю, что реакция общества, которая сегодня наблюдается, повлияет на конечное решение", — сказал Легойда, слова которого приводит синодальный отдел.

Представитель Русской православной церкви отметил, что, не будучи экономистом, он не хотел бы говорить о содержательной стороне вопроса, однако добавил, что может сказать о том, в чем "чуть больше" разбирается: "как об этом стоит говорить".

"Ни государству, ни Церкви, ни обществу пока не удается всегда говорить о проблемных вещах таким образом, чтобы все люди это воспринимали. В данном случае, необходимо доходчиво, последовательно, ясно и убедительно аргументировать выдвигаемые предложения", — сказал Легойда.

"А решение будет приниматься с учетом той дискуссии, которая сейчас ведется", — заключил он.

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы России до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы России в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.