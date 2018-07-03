Дискуссии окажут влияние на решение о пенсионном возрасте, считают в РПЦ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Развернувшаяся дискуссия в обществе по вопросу о повышении пенсионного возраста так или иначе окажет влияние на окончательное решение по этому поводу, при этом с людьми необходимо провести грамотную разъяснительную работу, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Решение пока не принято. Есть инициатива, которая будет рассматриваться соответствующими органами власти, эта тема обсуждается. Я думаю, что реакция общества, которая сегодня наблюдается, повлияет на конечное решение", — сказал Легойда, слова которого приводит синодальный отдел.
Представитель Русской православной церкви отметил, что, не будучи экономистом, он не хотел бы говорить о содержательной стороне вопроса, однако добавил, что может сказать о том, в чем "чуть больше" разбирается: "как об этом стоит говорить".
"Ни государству, ни Церкви, ни обществу пока не удается всегда говорить о проблемных вещах таким образом, чтобы все люди это воспринимали. В данном случае, необходимо доходчиво, последовательно, ясно и убедительно аргументировать выдвигаемые предложения", — сказал Легойда.
Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы России до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы России в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.