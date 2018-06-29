"Ночные волки" приняли участие в праздновании Видовдана в Сербии

МОСКВА, 29 июня – РИА Новости. Участники российского мотоклуба "Ночные волки", совершающие международный мотомарш "Славянский мир — 2018", приняли участие в национальном празднике сербов "Видовдане", сообщила РИА Новости пресс-секретарь клуба Анна Комарова.

"Цель мотопробега – объединение славянских народов и, конечно, культурный обмен", – пояснила представитель "Ночных волков". В первую неделю участники мотомарша посетили православные обители и храмы России, Белоруссии, Словакии, Венгрии и Сербии, а также почтили память советских солдат, погибших в бою за Родину, возложив цветы к воинским мемориалам.

В национальный праздник Сербии – Видовдан – 28 июня мотоколонна посетила сербский монастырь Раваница, чтобы поклониться святому князю Лазарю, погибшему на Косовом поле в битве с турками в этот день в 1389 году.

"Ночные Волки" передали игуменье монастыря Марии иконы святителя Луки Крымского и святого благоверного князя Александра Невского. После этого епископ Браничевский Игнатий пригласил байкеров на праздничную трапезу.

Из Раваницы мотомарш направился в Косово, чтобы посетить места, связанные с жизнью святого князя Лазаря, кафедральный собор Святого Дмитрия и монастырь Баньска.

Международный мотомарш "Славянский мир — 2018" организован Федерацией мототуризма России и мотоклубом "Ночные Волки". Участники стартовали из Москвы 20 июня и вернутся домой 12 июля. Мотомарш направлен на популяризацию культурно-исторического и духовного наследия стран славянского мира, поддержание православных ценностей и укрепление дружественных отношений между странами.