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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Россия пришла на Ближний Восток надолго, заявил эксперт

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© РИА Новости / Сергей Сафронов В Дамаске мирно соседствуют мечети и христианские храмы. Архивное фотоВ Дамаске мирно соседствуют мечети и христианские храмы. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Сафронов

АХАЧКАЛА, 28 июн — РИА Новости. Россия долго будет определять процессы на Ближнем Востоке, однако для развития региона стоило бы взять модель Северного Кавказа, считают участники конференции, посвященной посвященный способам укрепления межрелигиозного мира.

Один из модулей строящейся русской школы в Дамаске
© Фото из архива Императорского православного палестинского общества
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Встреча в Дагестане проходит в рамках проекта "Ближний Восток Северный Кавказ: культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия", который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

"Россия пришла на Ближний Восток надолго. Россия будет в значительной степени, независимо от того, как все сложится в Сирии и конкретно в других регионах, достаточно долго будет определять то, что происходит на Ближнем Востоке", — отмечает руководитель проекта Михаил Чернов.

Он сравнил ситуацию на Ближнем Востоке с тем, что было на Северном Кавказе 15-20 лет назад. По словам эксперта, Россия, как и сам Кавказ, во многом справились с проблемами в северокавказском регионе. В то же время, как отметил он, "определенные сложности остаются".

"Но многие модели, которые здесь осуществляются, обрабатываются, на мой взгляд, могут использоваться при урегулировании ситуации в той же Сирии", — пояснил Чернов.

Разрушенное здание в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Суть этой модели, подчеркнул эксперт, заключается в том, что Россия поддерживает все малые культуры без исключения, все религиозные и этнорелигиозные группы на Кавказе. Кроме того, государство "создаёт условия для мирного развития и мирного сосуществования культур и их интерграцию в общество".

В свою очередь член оргкомитета проекта, и.о. директора Института Наследия Евгений Бахревский отметил, что северокавказский регион является матрицей "для нового порядка на Ближнем Востоке".

"Несмотря на сложную и тяжёлую историю последних веков, тем не менее, как мы себе представляем, люди на Северном Кавказе смогли найти удобные формы взаимодействия между разными народами и цивилизациями. Причем в регионе, где все очень тесно друг с другом общаются", — сказал он.

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