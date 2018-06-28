Россия пришла на Ближний Восток надолго, заявил эксперт

АХАЧКАЛА, 28 июн — РИА Новости. Россия долго будет определять процессы на Ближнем Востоке, однако для развития региона стоило бы взять модель Северного Кавказа, считают участники конференции, посвященной посвященный способам укрепления межрелигиозного мира.
"Россия пришла на Ближний Восток надолго. Россия будет в значительной степени, независимо от того, как все сложится в Сирии и конкретно в других регионах, достаточно долго будет определять то, что происходит на Ближнем Востоке", — отмечает руководитель проекта Михаил Чернов.
Он сравнил ситуацию на Ближнем Востоке с тем, что было на Северном Кавказе 15-20 лет назад. По словам эксперта, Россия, как и сам Кавказ, во многом справились с проблемами в северокавказском регионе. В то же время, как отметил он, "определенные сложности остаются".
"Но многие модели, которые здесь осуществляются, обрабатываются, на мой взгляд, могут использоваться при урегулировании ситуации в той же Сирии", — пояснил Чернов.
В свою очередь член оргкомитета проекта, и.о. директора Института Наследия Евгений Бахревский отметил, что северокавказский регион является матрицей "для нового порядка на Ближнем Востоке".
"Несмотря на сложную и тяжёлую историю последних веков, тем не менее, как мы себе представляем, люди на Северном Кавказе смогли найти удобные формы взаимодействия между разными народами и цивилизациями. Причем в регионе, где все очень тесно друг с другом общаются", — сказал он.