Россия пришла на Ближний Восток надолго, заявил эксперт

АХАЧКАЛА, 28 июн — РИА Новости. Россия долго будет определять процессы на Ближнем Востоке, однако для развития региона стоило бы взять модель Северного Кавказа, считают участники конференции, посвященной посвященный способам укрепления межрелигиозного мира.

Встреча в Дагестане проходит в рамках проекта "Ближний Восток Северный Кавказ: культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия", который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

"Россия пришла на Ближний Восток надолго. Россия будет в значительной степени, независимо от того, как все сложится в Сирии и конкретно в других регионах, достаточно долго будет определять то, что происходит на Ближнем Востоке", — отмечает руководитель проекта Михаил Чернов.

Он сравнил ситуацию на Ближнем Востоке с тем, что было на Северном Кавказе 15-20 лет назад. По словам эксперта, Россия, как и сам Кавказ, во многом справились с проблемами в северокавказском регионе. В то же время, как отметил он, "определенные сложности остаются".

"Но многие модели, которые здесь осуществляются, обрабатываются, на мой взгляд, могут использоваться при урегулировании ситуации в той же Сирии", — пояснил Чернов.

Суть этой модели, подчеркнул эксперт, заключается в том, что Россия поддерживает все малые культуры без исключения, все религиозные и этнорелигиозные группы на Кавказе. Кроме того, государство "создаёт условия для мирного развития и мирного сосуществования культур и их интерграцию в общество".

В свою очередь член оргкомитета проекта, и.о. директора Института Наследия Евгений Бахревский отметил, что северокавказский регион является матрицей "для нового порядка на Ближнем Востоке".

"Несмотря на сложную и тяжёлую историю последних веков, тем не менее, как мы себе представляем, люди на Северном Кавказе смогли найти удобные формы взаимодействия между разными народами и цивилизациями. Причем в регионе, где все очень тесно друг с другом общаются", — сказал он.