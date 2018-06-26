В Татарстане имамы во главе с муфтием протестируют нормы ГТО

МОСКВА 26 июн – РИА Новости. В городе Чистополе Республики Татарстан во вторник и среду главы республиканских мусульманских общин сдадут нормы ГТО и проведут футбольный матч совместно с местной епархией, сообщил во вторник РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

"Популяризация здорового образа жизни среди мусульман, а также поддержка спортивных инициатив – обязательная работа духовного управления. Нам мало говорить об этом, необходимодоказывать на деле, что мы в отличной форме", — сказал лидер мусульман республики.

По его словам, за два дня руководители общин в количестве 80 человек в возрасте от 22 до 70 лет продемонстрируют свою подготовку по прыжкам в длину, бегу на короткую дистанцию и другим дисциплинам.

"Во время чемпионата мира по футболу, проходящий в нашей стране, и по договоренности с Чистопольской епархией мы решили сыграть отдельный матч. Это будет игра смешанных команд,в которых примут участие и мусульмане, и православные. Не могу предсказать счет, но знаю, что в любом случае победит межконфессиональная дружба", — отметил муфтий Самигуллин.

Религиозный деятель подчеркнул, что состязания являются важнейшим фактором укрепления взаимопонимания между народами и конфессиями России. "Наша деятельность заточена как раз на людей с активной гражданской позицией, с общепринятой системой ценностей и открытой к восприятию иных религий", — сказал он.

Муфтий республики отметил, что к числу спортивных инициатив республиканского муфтията также относятся ежегодные молодежные и межконфессиональные спартакиады, хоккейные, футбольные и волейбольные матчи.

"Среди наиболее ярких состязаний могу отметить ежегодные Всероссийские турниры по джиу-джитсу на Кубок имени Марджани и по корэш (татарская национальная борьба), а также соревнования по армрестлингу на Кубок Духовного управления мусульман Татарстана", — заключил муфтий Самигуллин.