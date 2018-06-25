В Швеции трем мужчинам вынесли приговор за попытку поджога синагоги

СТОКГОЛЬМ, 25 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Суд Гетеборга приговорил к тюремному заключению сроком от 1 года трех месяцев до двух лет троих молодых мужчин за попытку поджога синагоги 9 декабря прошлого года.

"Наказанием для двоих определено тюремное заключение сроком на два года, для третьего мужчины — лишение свободы сроком на один год и три месяца. Осужденные являются иностранными гражданами. Один из них будет выслан из Швеции", — говорится в опубликованном в понедельник решении суда второго по величине города страны.

Суд определил, что преступление стало актом проявления ненависти на почве религии и по этническому признаку.

Вечером 9 декабря 2017 года группа из десяти молодых людей в масках начала бросать горящие предметы в сторону синагоги и двух автомобилей, припаркованных у здания. Пожар возник на земле близ здания, и его быстро потушили. В самом помещении в это время находилось около 20 человек, которые готовились отметить религиозный праздник.

Впоследствии полиции удалось задержать трех участников нападения.

Осужденные — молодые люди в возрасте 24, 22 и 19 лет с палестинскими корнями. Двое из них прибыли в Швецию из Сирии, один — из сектора Газа. Сообщается, что двое сирийский граждан, в том числе 19-летний юноша, уже получили постоянный вид на жительство в королевстве. Палестинцу из Газы в предоставлении убежища было отказано.