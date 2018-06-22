Сборная Египта приняла участие в пятничном намазе в мечети "Сердце Чечни"

ГРОЗНЫЙ, 22 июн – РИА Новости. Сборная Египта по футболу, базирующаяся во время ЧМ-2018 в Грозном, приняла участие в коллективной пятничной молитве в главном мусульманском храме республики "Сердце Чечни", передает корреспондент РИА Новости.

Имамом на молитве выступил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Лидер египетской сборной Мохаммед Салах среди пришедших в заполненную до отказа мечеть футболистов замечен не был.

Как сообщили РИА Новости в правительстве ЧР, в пятницу вечером сборная Египта приглашена на ужин к главе республики Рамзану Кадырову.

Мечеть "Сердце Чечни" вместимостью свыше десяти тысяч человек считается одной из крупнейших и красивейших в Европе и является главной достопримечательностью столицы республики. На пятничную молитву сюда съезжаются мусульмане из разных населенных пунктов.

Сборная России 19 июня в Санкт-Петербурге победила команду Египта со счетом 3:1 и гарантировала себе выход в плей-офф домашнего чемпионата мира. В среду египетские футболисты вернулись из Санкт-Петербурга на базу в Грозный.

Последний матч на чемпионате мира сборная Египта сыграет 25 июня в Волгограде против команды Саудовской Аравии.