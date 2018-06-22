Толерантность не должна зависеть только от футбола, заявил муфтий

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Ценности FIFA, такие как уважение к представителям других народов и вероисповеданий не должны зависеть от футбола, заявил глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) муфтий Камиль Самигуллин.

Муфтий Самигуллин также отметил, что предпочитает играть в футбол, а не смотреть его. Также глава ДУМ Татарстана заявил, что вместе с имамами собирается сдавать нормы ГТО.

"Я люблю поиграть в футбол, в хоккей, смотреть я пока не собирался. Но счёт интересно узнать всегда в конце", — сказал приводит слова муфтия ДУМ РТ.

Муфтий отметил, что в дни мундиаля в Казань приезжает много гостей из разных стран, и рассказал о встрече с 33 татарскими болельщиками из Австралии.

"Они очень чисто, прекрасно говорят на татарском языке, абсолютно не знают русского. Я удивился. Мы хорошо пообщались", — отметил муфтий.

"Мечети, которые находятся в центре, посещаются не только мусульманами — представители других религий интересуются ими", — сказал религиозный деятель.

"Понятие толерантности не зависит от футбола. Это зависит от каждого из нас. Нам нужно прийти к пониманию, что Россия — это общий дом", — добавил Самигуллин.

