От Филиппин до Тайваня. Миссионеры РПЦ — о служении в Азии

МОСКВА, 22 июня — РИА Новости, Наталия Федотова. Миссионеры Русской православной церкви сегодня видят особые перспективы в Юго-Восточной Азии, где открывается все больше храмов Московского патриархата. Чем православие близко гражданам Филиппин и Индонезии, где еще в регионе есть русские приходы и как они живут — в материале РИА Новости.

Филиппины: православная "Всепомогающая"

© Фото : инока Макария (Семенюка) Джойсолин © Фото : инока Макария (Семенюка) Джойсолин

"Церковь научила меня дружить, заводить друзей. Раньше у меня их не было", — рассказывает 19-летняя Джойсолин, одна из прихожанок русского храма на Филиппинах.

Филиппины — единственная страна Юго-Восточной Азии, принявшая христианство. Подавляющее большинство населения — католики, на втором месте — протестанты. Популярна также местная аглипайская (по имени основателя Грегорио Аглипая) церковь, отколовшаяся от католической в начале XX века.

Православие на Филиппины пришло в 1930-е, когда здесь открылся приход Русской зарубежной церкви. С 1949 по 1951 год на острове Тубабао нашли приют пять с половиной тысяч русских беженцев из Шанхая, спасавшихся от китайских коммунистов. Только Филиппины согласились их принять. Вместе с общиной около полугода тут жил известный русский святой, миссионер, святитель Иоанн (Максимович). Его до сих пор вспоминают с любовью.

© Фото : инока Макария (Семенюка) Прихожане в д. Макалунгот © Фото : инока Макария (Семенюка) Прихожане в д. Макалунгот

Главная святыня Филиппин — православная икона Божией Матери "Всепомогающая". "На Филиппинах она прославилась множеством чудес. В храме Бакларан возле нее постоянно толпы молящихся, и каждый час служится месса. Но мало кто знает, что икона — православная", — рассказывает священник Георгий Максимов, глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви.

Среди джунглей, банановых и кокосовых пальм православные богослужения совершаются уже в 16 русских приходах, главным образом на острове Минданао. Русские храмы открылись в городах Давао, Генерал-Сантос, Киамба, деревнях Санта-Мария, Аракан, Каюпо, Макалунгот, Литл-Багио, Саласан и других. В Маниле возрождается Иверский храм.

"В столичном храме больше русскоязычных прихожан, но много и филиппинцев. Есть православный американец", — отмечает отец Георгий.

© Фото : из личного архива отца Георгия Максимова Священник Георгий Максимов с почитаемой филлипинцами иконой Божией Матери © Фото : из личного архива отца Георгия Максимова Священник Георгий Максимов с почитаемой филлипинцами иконой Божией Матери

А недавно на острове Минданао русские миссионеры крестили более полутора тысяч местных жителей. При крещении купелью тут часто выступает океан. "Много небольших общин, в том числе сельских. Соответственно, филиппинцы служат на местных языках. В Давао построили часовню во имя святителя Иоанна (Максимовича). Там буквально два-три русских прихожанина, остальные все филиппинцы", — продолжает отец Георгий.

У филиппинцев два родных языка — тагалог и себуано, но многие неплохо знают и английский.

© Фото : инока Макария (Семенюка) Русский приход Святого апостола Фомы в с. Ловер Кинабалан © Фото : инока Макария (Семенюка) Русский приход Святого апостола Фомы в с. Ловер Кинабалан

"Атеистов не встречал"

"Вера в жизни филиппинцев занимает важное место, я бы даже сказал — центральное. Неверующих я не встречал, видел более или менее религиозных, но не атеистов", — рассказывает инок Макарий (Семенюк), магистрант Московского православного института Иоанна Богослова. На Филиппины он приехал, чтобы написать научную работу на тему "Современная миссия Русской православной церкви на Филиппинских островах".

"В православие очень часто переходят целыми общинами, даже вместе со священниками. После таинства крещения бывшие аглипайские священники становятся обычными мирянами, что характеризует осознанность перехода в православие", — замечает отец Макарий.

На острове сейчас служат иерей Силуан Томпсон (Русская зарубежная церковь), иерей Станислав Распутин и иеромонах Корнилий (Молев). Каждую неделю они преодолевают большие расстояния, чтобы посетить приходы и совершить литургию. В дни, когда священника нет, прихожане собираются вместе, чтобы прочитать дневные молитвы, что здесь называется Tipyka.

© Фото : инока Макария (Семенюка) Пасха в г. Киамба © Фото : инока Макария (Семенюка) Пасха в г. Киамба

"Перешедшим в православие аглипайским общинам не оставляют их бывшие храмы, то есть сразу встает вопрос обустройства нового места под приход, что нелегко. Часто храм просто строится во дворе одного из прихожан", — поясняет инок Макарий.

На учебу в Москву

При храме блаженной Матроны Московской в городе Давао действует образовательный центр, который готовит филиппинцев для поступления в духовные школы Русской православной церкви. В этом году в русские семинарии поступают три филиппинца. Ежедневные занятия проводят постоянный священник храма иеромонах Корнилий (Молев) и секретарь управляющего приходами Московского патриархата в Восточной и Юго-Восточной Азии, чтец Дмитрий Лаврентьев.

© Фото : инока Макария (Семенюка) Библейские вечера в г. Давао © Фото : инока Макария (Семенюка) Библейские вечера в г. Давао

Занятия посвящены главным образом православной культуре с углублением в догматику, апологетику и литургику. Кроме того, студентов учат русскому языку, чтению и пению.

"Наши студенты — это двадцатилетние ребята, принявшие православие по примеру родителей. Но что интересно, сейчас для всех них православие — это что-то родное, свое", — говорит отец Макарий.

Еще в нескольких приходах проводят библейские вечера, когда все желающие вместе со священниками обсуждают священные тексты и вопросы веры. "Филиппинцам очень нравится такое общение, поэтому каждый раз их собирается все больше", — отмечает магистрант.

"Если бы у нашей миссии возникла возможность более активно выполнять какую-то социальную работу, это было бы хорошо. Потому что, например, многие наши филиппинские прихожане находятся в стесненных условиях. Когда получалось, мы оказывали им поддержку, но разово", — добавляет миссионер отец Георгий Максимов.

По его словам, "на Филиппинах максимально либеральное законодательство для миссионерской деятельности, государство не вмешивается в эту сферу и никак не препятствует".

Помимо Русской церкви, православие на Филиппинах представляют миссии Константинопольского (с 1990 года) и Антиохийского (с 2008 года) патриархатов.

Индонезия: от ислама к христианству

Среди православных индонезийцев немало бывших мусульман, как, например, настоятель храма Святого князя Владимира в Джакарте иеромонах Иоасаф (Тандибиланг). Он окончил Белгородскую семинарию в России.

© Фото : официальный сайт Московского Патриархата Прихожане Владимирского храма в г. Джакарте с архиепископом Солнечногорским Сергием и иеромонахом Иоасафом (Тандибилангом) © Фото : официальный сайт Московского Патриархата Прихожане Владимирского храма в г. Джакарте с архиепископом Солнечногорским Сергием и иеромонахом Иоасафом (Тандибилангом)

"Важно, чтобы большинство прихожан были из местных. Раньше в Джакарте уже был храм Русской зарубежной церкви, но недолго. Когда осложнились политические условия, русские прихожане разъехались в другие страны, и прихода не стало. Слава Богу, сейчас каждое воскресенье на службе много индонезийцев", — рассказывает отец Иоасаф.

Всего в Индонезии более двух тысяч православных. В стране открыты приходы Константинопольского, Московского патриархатов и Русской зарубежной церкви.

Храмы Московского патриархата действуют в столице Джакарте, в городе Сурабая и на острове Бали. В Джакарте и Сурабае священники и прихожане в основном местные индонезийцы. А вот в храме на Бали много туристов, отдыхающих. Богослужения совершаются на индонезийском и церковнославянском языках.

Потенциал Вьетнама и Малайзии

Во Вьетнаме две русские православные общины, одна — в городе Вунгтау (с 2002 года), другая — в столице Ханое (с 2016 года). Преимущественно русскоязычные.

© Фото : из архива РЦНК в г. Ханое Богослужение в Российском центре науки и культуры в г. Ханое © Фото : из архива РЦНК в г. Ханое Богослужение в Российском центре науки и культуры в г. Ханое

"Во Вьетнаме не было православной миссии и нет. Православных вьетнамцев немного. Это люди, которые самостоятельно нашли православие, убедились в нем и приняли его. В Ханое богослужения совершаются в Российском центре науки и культуры, их посещают сотрудники российского посольства, а также болгары, греки, румыны. На Пасху в этом году собралось 130 верующих. Приход сейчас еще на стадии становления. Там есть потенциал. В целом православных в Ханое больше 130 человек", — уточняет миссионер отец Георгий Максимов.

В Малайзии открыт русский храм Архангела Михаила в Куала-Лумпуре, настоятель — епископ Солнечногорский Сергий, викарий патриарха Кирилла, руководитель административного секретариата Московской патриархии и управляющий русскими приходами в Юго-Восточной и Восточной Азии.

Среди прихожан — сотрудники российского посольства, соотечественники, временно и постоянно проживающие в стране, православные из Румынии, Англии и, конечно, местные жители. Службы — на церковнославянском языке.

© Фото : из архива Представительства Православной церкви в Таиланде Протоиерей Даниил Ванна крестит гражданина Таиланда Пхитукванича Ватчаравута © Фото : из архива Представительства Православной церкви в Таиланде Протоиерей Даниил Ванна крестит гражданина Таиланда Пхитукванича Ватчаравута

Также в Малайзии есть приход древневосточной Сирийской православной церкви, где служат на английском языке.

Русские в Сингапуре и Таиланде

Русский Успенский храм в Сингапуре открылся десять лет назад. "Община образовалась довольно большая. На Пасху собирается человек триста, на обычные службы — 80-100 человек. Значительная часть прихожан русские, местные принимают православие, но немного", — рассказывает миссионер Максимов.

© Фото : из архива Успенского храма Сингапура Освящение океана на праздник Крещения в Сингапуре © Фото : из архива Успенского храма Сингапура Освящение океана на праздник Крещения в Сингапуре

Русское православие в Таиланде представлено десятью храмами в разных городах. Все их построил за последние 19 лет архимандрит Олег (Черепанин) — благочинный патриарших приходов в Королевстве Таиланд.

Православие в Таиланде приняли более ста тайцев.

"Основная часть паствы — русскоязычные, но среди наших прихожан есть и румыны, греки, сербы, болгары. Есть англичанин, француз. Мы стараемся, чтобы никто не чувствовал себя чужим. Поэтому молитвы в храме звучат и на церковнославянском, и на румынском, и на греческом, и на английском, и все чаще — на тайском", — рассказывает отец Олег.

С православной миссией он приезжал также в Камбоджу и Лаос. В результате среди клириков тайских храмов появился лаосец, иеромонах Тонгхам (Михей) Пхиаксаявонг.

Камбоджа: "Вода и кондиционеры в храме"

"Вода для них что-то родное (учитывая сезоны дождей), и если крыша течет, то это нормально", — улыбается иеромонах Корнилий (Молев), перепроверяя крышу нового белоснежного храма Великомученика Георгия Победоносца в Пномпене.

© Фото : из архива Православной церкви в Камбодже Прихожане Георгиевского храма в г. Пномпене на Пасхальной службе © Фото : из архива Православной церкви в Камбодже Прихожане Георгиевского храма в г. Пномпене на Пасхальной службе

С учетом местного климата в храме установлены шесть кондиционеров и еще два — в алтаре.

"Миссия в Камбодже молодая, ей всего шесть лет. Местные жители дружелюбные и простые, как дети", — поясняет отец Корнилий.

А первый православный храм в Камбодже открыли болгары после свержения Пол Пота — в память о погибших болгарских солдатах. Но богослужения не совершали. Службы начались благодаря русским, в частности архимандриту Олегу (Черепанину).

В Камбодже сейчас два Георгиевских храма (один болгарский), и планируется строительство третьего — в честь Казанский иконы Божией Матери в Сием-Рипе. На праздники собирается по сто человек. Общины состоят из русскоговорящих верующих, выходцев из Болгарии, Румынии, Греции, Египта и местных жителей. Богослужения — на церковнославянском, кхмерском и английском языках.

© Фото : из архива Православной церкви в Камбодже Георгиевский храм в г. Пномпене © Фото : из архива Православной церкви в Камбодже Георгиевский храм в г. Пномпене

Большинство в стране исповедуют буддизм, около пяти процентов — ислам, два процента — христианство. Православие за последние годы приняли более двадцати камбоджийцев.

Тайвань: православие на китайском

Православная миссия на Тайване появилась в начале XX века — по благословению святителя Николая Японского сюда прибыл первый священник. Православные приходы сформировались в двух городах — Тайхоку и Тайчжун.

© Фото : из архива Крестовоздвиженского храма в г.Тайбэе Занятия в детском летнем лагере в русском Крестовоздвиженском храме в г.Тайбэе © Фото : из архива Крестовоздвиженского храма в г.Тайбэе Занятия в детском летнем лагере в русском Крестовоздвиженском храме в г.Тайбэе

В 2012 году было учреждено представительство Русской церкви на Тайване. Священник Кирилл Шкарбуль возродил приход в Тайчжуне и открыл Крестовоздвиженский храм в Тайбэе.

"Крестовоздвиженский храм находится почти в центре города и устроен в гараже, который община арендует, но, думаю, никто из входящих в него ни за что не догадается, что это был когда-то гараж. Все выглядит как традиционный храм — внутри искусно сделаны арки и своды, красивый иконостас, стены побелены и частично расписаны", — отмечает Максимов.

Богослужение — на китайском языке, поскольку большинство молящихся — тайваньцы. Есть верующие, узнавшие о православии из интернета.

"Я беседовал с прихожанами, и они спрашивали о почитании мощей в православии, об отношении к кремации (распространенной на Тайване. — Прим. ред.), об отличиях православного понимания исповеди от католического. Слушали ответы с интересом", — добавляет собеседник РИА Новости.

Он считает, что миссия на Тайване очень перспективна. "Со стороны и государства, и общества никаких препятствий. Такое отнюдь не про все страны Азии можно сказать", — заключает с улыбкой миссионер Русской церкви.