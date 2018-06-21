Эр-Рияд седьмой год не допускает сирийцев к совершению хаджа

Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке. Архивное фото

Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке. Архивное фото

БЕЙРУТ, 21 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия седьмой год подряд не допускает граждан Сирии к совершению хаджа в Мекку, Эр-Рияд выдвинул паломникам нереализуемые условия, заявило в четверг сирийское министерство вакуфов (пожертвований).

Саудовская Аравия выделяет каждому государству квоту на число паломников, которые могут посетить святые места в сезон хаджа, в зависимости от количества населения. Для паломников, посещающих Мекку, предусмотрен особый тип виз.

"Власти Саудовской Аравии седьмой год подряд не допускают граждан Сирии к проведению паломнического ритуала — хаджа. Условия совершения паломничества нереализуемы из-за политизации хаджа со стороны властей Саудовской Аравии, несмотря на неоднократные контакты министерства исламского сотрудничества и министерства хаджа с министерством иностранных дел Сирии", — говорится в сообщении ведомства. При этом в министерстве не уточнили, о каких именно условиях саудовской стороны идет речь.

Министерство также отметило, что туристические агентства в соседнем Ливане, пользуясь ситуацией, не упрощают получение виз паломниками, а лишь стремятся извлечь финансовую выгоду.