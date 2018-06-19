Далай-лама рассказал об особенностях буддийской йоги

РИГА, 19 июн — РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV дал российским буддистам посвящение Будды сострадания ("тысячерукого Авалокитешвары") и рассказал об особенностях буддийской йоги.

"В буддийской тантре, как и в индуизме, есть практики йоги, визуализации божеств, мирных и гневных, есть практики, задействующие различные чакры и энергии, практики развития внутреннего тепла. В чем же отличие буддийской тантры от индуистской? В буддизме практика визуализации осуществляется с опорой на медитацию о пустоте, бессамостности, анатмана, отсутствия объективно и независимо существующего "я", — сказал Далай-лама в Риге на учениях для буддистов из России и стран Балтии.

По его словам, практикующие визуализацию буддисты должны не просто удерживать в сознании образ божества, но представлять, что "все обыденное растворяется в пустоте, а затем из постижения пустоты возникает божество". "Практика йоги в буддизме имеет отношение к врожденному уму ясного света", — добавил духовный лидер.

Он отметил важность правильной мотивации. "Мы не должны стремиться к мирским целям, например, что-то приобрести для себя или в чем-то кого-то победить. Чтобы заниматься практикой Авалокитешвары (Будды сострадания – ред.), мы должны стремиться приносить благо другим существам… Обеты бодхисаттвы (устремленного к пробуждению ради блага всех живых существ – ред.) помогают воспитать мужество, отбросить цепляния за "я", за собственную важность, из которых проистекают ожидания, страхи и конфликты. Это и в повседневной жизни поможет не привязываться к приятному и не испытывать ненависти. Быть более спокойным. Воспринимать всех, в том числе и врагов, как друзей", — подчеркнул Далай-лама.

Он также дал верующим благословение Будды мудрости Манджушри (в переводе это имя означает "мягкое великолепие") — одного из излюбленных в тибетском буддизме божеств. Считается, что он воплощает мудрость всех будд, помогает развитию интеллектуальных способностей, в частности, красноречия, и освоению новых знаний.

Учения всемирно известного буддийского лидера в рижском зале "Сконто" продолжались несколько дней и собрали около 4,5 тысячи верующих и интересующихся буддизмом, преимущественно из России. Организаторами учений выступили общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва). По их информации, Далай-лама не получает гонораров за свои учения, а различные пожертвования верующих направляются на благотворительные цели.