Далай-лама рассказал об особенностях буддийской йоги

РИГА, 19 июн — РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV дал российским буддистам посвящение Будды сострадания ("тысячерукого Авалокитешвары") и рассказал об особенностях буддийской йоги.
"В буддийской тантре, как и в индуизме, есть практики йоги, визуализации божеств, мирных и гневных, есть практики, задействующие различные чакры и энергии, практики развития внутреннего тепла. В чем же отличие буддийской тантры от индуистской? В буддизме практика визуализации осуществляется с опорой на медитацию о пустоте, бессамостности, анатмана, отсутствия объективно и независимо существующего "я", — сказал Далай-лама в Риге на учениях для буддистов из России и стран Балтии.
По его словам, практикующие визуализацию буддисты должны не просто удерживать в сознании образ божества, но представлять, что "все обыденное растворяется в пустоте, а затем из постижения пустоты возникает божество". "Практика йоги в буддизме имеет отношение к врожденному уму ясного света", — добавил духовный лидер.
Учения всемирно известного буддийского лидера в рижском зале "Сконто" продолжались несколько дней и собрали около 4,5 тысячи верующих и интересующихся буддизмом, преимущественно из России. Организаторами учений выступили общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва). По их информации, Далай-лама не получает гонораров за свои учения, а различные пожертвования верующих направляются на благотворительные цели.