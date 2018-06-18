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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Далай-лама объяснил, как сделать из врага друга

19:4818.06.2018
(обновлено: 20:05 18.06.2018)
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама. Архивное фотоДалай-лама. Архивное фото
© РИА Новости / Ольга Липич

РИГА, 18 июн — РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV на учениях для буддистов России и стран Балтии в Риге объяснил, как сделать из врагов лучших друзей.

Далай-лама держит монаха на нос во время визита в Дхармсале
© AP Photo / Ashwini Bhatia
Далай-лама посоветовал, как избавиться от страданий
"Всем необходимо развивать альтруизм и терпение. Поэтому ваш враг — это ваш наилучший друг, духовный друг, учитель, помогающий вам упражняться в терпении", — заявил далай-лама.

Он призвал последователей буддизма и всех интересующихся его учением зарождать в себе бодхичитту — стремление пробуждению ради блага всех живых существ. А это, по его словам, невозможно без воспитания терпения.

Лучшим текстом для достижения этих целей, по мнению всемирно известного духовного лидера, служит изданный на русском языке труд буддийского мыслителя VIII века Шантидевы под названием "Путь бодхисаттвы". И особое внимание далай-лама советует уделить шестой главе, посвященной как раз терпению. Для развития альтруизма он рекомендует также читать восьмую главу книги и практиковать "уравнивание и замену себя на других". Причем абсолютно всем — и верующим, и неверующим.

Далай-лама. Архивное фото
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама поделился секретом счастья
"Последователи христианства, ислама, иудаизма также могут читать эти главы, так как задачи развития терпения и преодоления эгоцентризма, учения о сострадании и любви общие для всех религиозных традиций", — отметил лидер тибетского буддизма. Духовная трансформация, добавил он, не происходит сама по себе, она всегда плод усердной работы.

На учения далай-ламы в рижском зале "Сконто" собрались около четырех с половиной тысяч верующих и интересующихся буддизмом, преимущественно из России. Организаторами учений выступают общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).

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Религия и мировоззрение
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Сергей Мануков
""Всем необходимо развивать альтруизм и терпение. Поэтому ваш враг — это ваш наилучший друг, духовный друг, учитель, помогающий вам упражняться в терпении"

Так говорили и действовали мужи времен Александра Сергеича и Михаила Юрьевича , примеру которых должен следовать каждый уважающий себя человек . Но мы, к
сожалению, живем не во времена этих достойных кавалеров . Мы живем при почтенном !
господине Трампе и госпожи Меркель . поэтому нужно на время оставить смиренье . а продемонстрировать непоколебимую твёрдость граничащую порой с известной долей наглости !
20:22
18.06.2018
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