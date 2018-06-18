"Ощутить себя моложе". Москвичам раскрыли секрет выживания в мегаполисе

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Москве впервые проходит масштабный фестиваль йоги. Представлены десятки различных школ этой древнейшей в мире духовно-физической практики. О том, чем занимаются в столичном парке индийские гуру и почему они переезжают в Россию, — в репортаже РИА Новости.

"Индия до йоги не доросла"

Человек с черной бородой и в черной одежде стоит посреди толпы и, закрыв глаза, что-то шепчет себе под нос. Затем окружающие его люди неожиданно ложатся. Он медленно произносит: "Сосредоточьте внимание на шее… плечах… руках…" Прохожие на пару минут замирают. А люди вокруг чернобородого уже встают. Медленный наклон вправо… Наклон влево… Со стороны все очень просто, но на самом деле в этот момент у человека работает большинство мышц.

Уроженец штата Дели Ранджот Седхи проводит сеанс йоги для всех желающих в московском парке "Останкино". Он, как и десятки других специалистов, участвует в Международном фестивале йоги, организованном индийским культурным центром "СИТА" при поддержке посольства Индии в России.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Гуру Ранджот Седхи на Международном фестивале йоги в Москве © РИА Новости / Антон Скрипунов Гуру Ранджот Седхи на Международном фестивале йоги в Москве

Йогу Ранджот Седхи практикует 12 лет. Последние три года — в России. Тут он нашел и любовь своей жизни — с женой Наталией живет во Владимире. У него вообще тут много открытий. Особенно поражает его, что йогой здесь занимаются больше, чем в Индии.

"Йога не так популярна в Индии, как многие думают. Ею занимается лишь узкий круг", — утверждает он.

Причина проста. В российских больших городах, особенно в Москве, очень интенсивный, по индийским меркам, ритм — "как в Америке или Европе".

"Люди понимают, что это создает большие проблемы для организма. В Индии же мы пока мало знаем о таком образе жизни, это новое для нас, поэтому многие хотят жить, как в Америке, с кофе и бургером в руках. Думаю, пройдет 25-30 лет, и они поймут, что заблуждаются. Вот тогда йога станет популярной", — полагает Ранджот.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Участники Международного фестиваля йоги в Москве. 17 июня 2018 года © РИА Новости / Антон Скрипунов Участники Международного фестиваля йоги в Москве. 17 июня 2018 года

Часами в асане

Фестиваль йоги продлится до 24 июня и покажет эту уникальную культуру во всем ее многообразии. По словам директора культурного центра "СИТА" Сэмми Котвани, столь масштабное мероприятие проводится в Москве впервые. Всех желающих ждет "более 365 часов йоги".

© РИА Новости / Антон Скрипунов Участники Международного фестиваля йоги в Москве. 17 июня 2018 года © РИА Новости / Антон Скрипунов Участники Международного фестиваля йоги в Москве. 17 июня 2018 года

В фестивале участвуют десятки школ различных направлений. Йогу практиковали еще пять тысяч лет назад, и многие ее техники дошли до нашего времени практически в первозданном виде. В древние времена, когда медицины в современном понимании не было, йога была средством не только духовного, но и физического исцеления. Тысячелетия спустя доводы индийских гуру в пользу йоги подтвердила наука.

"Это намного больше, чем просто физические упражнения. Это путь исследования тела и разума, который способствует примирению с самим собой и позволяет раскрыть свой истинный потенциал, поддерживает молодость и здоровье", — говорит посол Индии в России Панкадж Саран. Он стал одним из первых посетителей фестиваля, вместе с десятками москвичей приняв участие в занятии.

Хотя йога тесно связана с индийской культурой, сегодня ее практикуют во всем мире, причем, как уверяет посол, "люди разных религий, верований и национальностей".

"Вы можете застать за этим занятием кого угодно. Молодым и старым — всем это только на пользу", — убежден Саран.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Семинар по детской йоге на Международном фестивале йоги в Москве © РИА Новости / Антон Скрипунов Семинар по детской йоге на Международном фестивале йоги в Москве

В 2014 году Генеральная ассамблея ООН по предложению премьер-министра Индии Нарендры Моди учредила Международный день йоги. Вот уже третий раз его отмечают 21 июня, в том числе и в России, причем не только в Москве, но и во многих регионах.

Индийский посол признается, что лично ему йога прежде всего помогает расслабиться. Он занимается йогой уже десять лет. Регулярные упражнения трижды в неделю помогают "чувствовать себя моложе".

© РИА Новости / Антон Скрипунов Участники Международного фестиваля йоги в Москве. 17 июня 2018 года © РИА Новости / Антон Скрипунов Участники Международного фестиваля йоги в Москве. 17 июня 2018 года

Всему голова

Программа фестиваля крайне насыщена. Оказывается, есть специальная йога для позвоночника, плеч, глаз, гормонального баланса и головного мозга. Особое внимание уделяется практике для жителей мегаполиса.

По словам организаторов, основная задача — дать горожанам возможность "остановиться и обдумать" свой образ жизни, помочь обрести гармонию с собой и окружающим миром.

"Главное в йоге — достижение баланса в жизни. А как его достичь? С помощью правильной еды, правильного режима, правильного дыхания, правильных мыслей, правильного поведения. К сожалению, мы часто забываем об этом", — подчеркивает мастер тантрической йоги Шива Гириш.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Гуру Шива Гириш на Международном фестивале йоги в Москве © РИА Новости / Антон Скрипунов Гуру Шива Гириш на Международном фестивале йоги в Москве

Он преподает десятый год, каждое лето приезжая в Россию "на каникулы". Исколесил всю страну и не хуже коренного россиянина знает разницу между, например, Санкт-Петербургом и Курганом. В провинции, говорит он, люди более открытые.

"У них нет такого бешеного ежедневного ритма, когда нужно куда-то торопиться. Да и отношение к жизни немного другое. Вообще, вся наша жизнь начинается вот здесь", — безмятежно замечает Шива и приставляет палец ко лбу.