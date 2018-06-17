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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Далай-лама посоветовал, как избавиться от страданий

11:1617.06.2018
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© AP Photo / Ashwini BhatiaДалай-лама держит монаха на нос во время визита в ДхармсалеДалай-лама держит монаха на нос во время визита в Дхармсале
© AP Photo / Ashwini Bhatia

РИГА, 17 июн — РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV призвал всех, кто хочет избавиться от негативных эмоций и страданий, не только сострадать другим, но и перестать цепляться за якобы независимо существующее "я", за "личность".

Далай-лама. Архивное фото
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама поделился секретом счастья
"Цепляние за "я", за "личность", якобы существующую независимо и объективно, вызывает и цепляние за "мое" (за то, что я считаю "моим"), привязанности", — заявил Далай-лама XIV в Риге во время духовных учений для буддистов из России и стран Балтии.

Отсюда, по его словам, рождаются пристрастия и эгоистические побуждения, которые умножают страдания в мире, гнев, зависть, страх. Цель же учения Будды – "устранить страдания всех живых существ".

"Я" как иллюзия 

"Надо вырвать корень страдания – неведение – искаженное восприятие действительности. Независимо существующее "я" — это иллюзия, порождающая омрачения – негативные эмоции и привязанности. Будда открыл бессамостность и знание о взаимозависимости всех вещей и явлений. Это знание должно положить конец неведению. Все в мире зависимо от условий и пусто от самобытия", — заявил буддийский наставник.

В этом году в основу его рижских учений лег один из главных буддийских трактатов — Алмазная сутра (на санскрите "Ваджраччхедика", в буквальном переводе "Рассекающая как ваджра"). Эта сутра была записана в первых веках нашей эры и посвящена совершенству мудрости (праджняпарамите). Ее содержание связано с постижением пустоты и взаимозависимости всех явлений.

Далай-лама XIV в Риге
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Далай-лама о врагах, марксизме и третьей мировой войне
"Эта сутра отсекает цепляние за истинное существование явлений. Полностью устранить все омрачения можно, только осознав пустотность", — считает Далай-лама.

По его словам, все живые существа – лишь обозначения, не обладающие независимо существующим "я". Так же и все явления не обладают самостью. И сама пустотность – лишь обозначение. Таким образом, все существует лишь на относительном уровне.

У вещей и явлений нет никакой "истинной и объективной" сущности, считает Далай-лама. И это подтверждают, по его словам, данные современной науки, которая дробит каждый объект на все более мелкие частицы и вводит определяющее понятие наблюдателя. И нередко буддийский учитель проводит параллели с теорией Эйнштейна и квантовой физикой.

"Взаимозависимость" как данность

"Зависимость вещей и явлений друг от друга показывает нам, что они не обладают истинной природой. Но при этом понимание взаимозависимости избавляет нас от крайности нигилизма", — отметил лидер тибетского буддизма.

Далай-лама XIV на конференции с ведущими российскими учеными в Дхарамсале
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама рассказал, как принять сложное решение
Он привел простой пример обусловленности. "Вот, я вижу вас, но на самом деле я вижу только ваше тело. Оно состоит из частей, а те, в свою очередь, тоже дробятся до бесконечности. Так, ладонь состоит из пальцев, пальцы — из фаланг, соединяющих их суставов, костей и так далее. Проводя такой анализ, мы не обнаружим ничего истинно и независимо существующего. То же самое относится и к сознанию. Оно складывается из отдельных моментов осознавания", — пояснил Далай-лама.

Взаимозависимости посвящено второе сочинение, на котором он сосредоточил внимание в ходе учений. Автор "Восхваления взаимозависимого происхождения" — Чже Цонкапа — известный буддийский мыслитель XIV-XVвеков. Он основал ведущую тибетскую школу Гелуг, главой которой является Далай-лама и последователи которой преобладают среди российских буддистов.

Учения Далай-ламы в рижском зале "Сконто" собрали около 4,5 тысяч верующих и интересующихся буддизмом, преимущественно из России. Организаторами учений выступают общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).

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