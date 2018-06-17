Далай-лама посоветовал, как избавиться от страданий

РИГА, 17 июн — РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV призвал всех, кто хочет избавиться от негативных эмоций и страданий, не только сострадать другим, но и перестать цепляться за якобы независимо существующее "я", за "личность".
Отсюда, по его словам, рождаются пристрастия и эгоистические побуждения, которые умножают страдания в мире, гнев, зависть, страх. Цель же учения Будды – "устранить страдания всех живых существ".
"Я" как иллюзия
"Надо вырвать корень страдания – неведение – искаженное восприятие действительности. Независимо существующее "я" — это иллюзия, порождающая омрачения – негативные эмоции и привязанности. Будда открыл бессамостность и знание о взаимозависимости всех вещей и явлений. Это знание должно положить конец неведению. Все в мире зависимо от условий и пусто от самобытия", — заявил буддийский наставник.
В этом году в основу его рижских учений лег один из главных буддийских трактатов — Алмазная сутра (на санскрите "Ваджраччхедика", в буквальном переводе "Рассекающая как ваджра"). Эта сутра была записана в первых веках нашей эры и посвящена совершенству мудрости (праджняпарамите). Ее содержание связано с постижением пустоты и взаимозависимости всех явлений.
По его словам, все живые существа – лишь обозначения, не обладающие независимо существующим "я". Так же и все явления не обладают самостью. И сама пустотность – лишь обозначение. Таким образом, все существует лишь на относительном уровне.
У вещей и явлений нет никакой "истинной и объективной" сущности, считает Далай-лама. И это подтверждают, по его словам, данные современной науки, которая дробит каждый объект на все более мелкие частицы и вводит определяющее понятие наблюдателя. И нередко буддийский учитель проводит параллели с теорией Эйнштейна и квантовой физикой.
"Взаимозависимость" как данность
"Зависимость вещей и явлений друг от друга показывает нам, что они не обладают истинной природой. Но при этом понимание взаимозависимости избавляет нас от крайности нигилизма", — отметил лидер тибетского буддизма.
Взаимозависимости посвящено второе сочинение, на котором он сосредоточил внимание в ходе учений. Автор "Восхваления взаимозависимого происхождения" — Чже Цонкапа — известный буддийский мыслитель XIV-XVвеков. Он основал ведущую тибетскую школу Гелуг, главой которой является Далай-лама и последователи которой преобладают среди российских буддистов.
Учения Далай-ламы в рижском зале "Сконто" собрали около 4,5 тысяч верующих и интересующихся буддизмом, преимущественно из России. Организаторами учений выступают общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).