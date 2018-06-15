РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Как в мультике". Ураза-байрам в Москве удивил иностранцев и горожан

13:3815.06.2018
(обновлено: 14:08 15.06.2018)
012402
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети. 15 июня 2018Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети. 15 июня 2018
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Антон Скрипунов. Сегодня мусульмане всего мира отмечают Ураза-байрам — один из главных исламских праздников. Торжественные богослужения прошли во многих городах России, самые массовые состоялись в Москве. В этом году намаз вместе с москвичами совершали их единоверцы из разных стран мира. Корреспондент РИА Новости побывал на торжествах и выяснил, чем российская столица так привлекает верующих. 

Безысходность

Уроженцы Эр-Рияда Ахмед и Омар едва пришли на праздничный намаз к Соборной мечети, как тут же их обступила толпа россиян. Сегодня они в центре внимания — к ним, "дорогим братьям", подходят российские единоверцы и с улыбкой обнимают. Саудовские гости очень удивлены такому радушию.

© РИА Новости / Антон СкрипуновВерующие у Московской соборной мечети во время празднования Ураза-байрама. 15 июня 2018
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Верующие у Московской соборной мечети во время празднования Ураза-байрама. 15 июня 2018

Хотя Соборная мечеть вмещает более десяти тысяч человек, попасть туда удается не всем — так много молящихся. Поэтому верующие начали собираться еще накануне вечером. Разувшись, рассаживались на ковры и провели там всю ночь, читая духовные книги или молясь. А в седьмом часу утра их разбудил призыв муэдзина, возвестившего о празднике.

Ежегодный благотворительный Шатер Рамадана открылся в Москве
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
"От жажды можно умыться": что нужно и чего нельзя делать в Рамадан
Али и его семья направились в мечеть в пять утра. Шли пешком, глава семейства взвалил на плечи огромный ковер. Они, как и десятки тысяч братьев и сестер по вере, решили молиться на улице — мечеть заполнилась еще ночью.

В столице по случаю Ураза-байрама молились в четырех мечетях: Соборной на проспекте Мира, Мемориальной на Поклонной горе, Исторической мечети в Татарском переулке и мечети "Ярдям" в Отрадном. Кроме того, московские власти выделили для верующих три дополнительные площадки — в Бутово, Сокольниках и Братеево.

Время благих дел

Название одной из главных в исламе дат говорит само за себя: Ид-аль-фитр, "праздник разговения". В течение всего священного для мусульман месяца Рамадан верующие от рассвета до заката ничего не ели и не пили. Именно в этот месяц, согласно исламскому вероучению, пророку Мухаммеду был ниспослан Коран (а сам праздник он установил в 624 году). Помимо воздержания от еды и питья, верующим предписано молиться и посвящать время богоугодным делам.

"Пост напомнил нам о важности милосердия и сострадания, о необходимости понять состояние миллионов голодающих и обездоленных детей, женщин и стариков. Аллах учит нас любви к ближним, заботе о родителях", — с такими словами обратился к верующим на праздничной проповеди глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.

Около мечети стоят большие ящики с надписью "Садака". Это добровольная милостыня, оставляемая верующими нуждающимся. А в течение Рамадана мусульмане выплачивали обязательную милостыню — закят.

© РИА Новости / Антон СкрипуновСбор милостыни у Московской соборной мечети
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Сбор милостыни у Московской соборной мечети

"Закят предназначен для неимущих, нуждающихся людей, путников, которые оказались в тяжелом положении. Поэтому мы объявляем благотворительные акции, собирая средства по разным фондам и через свои общины. Наши прихожане также посещают нуждающихся — у нас есть списки — и раздают им, например, продуктовые наборы или лекарства", — объясняет первый зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Аббясов.

Хлебосол по-мусульмански

Чтобы обеспечить проход верующих к мечети, ряд близлежащих улиц перекрывается. Повсюду дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. В этот раз охрана особенно усиленная. Задача для властей непростая, но выполнимая.

"Организовывать было не труднее, чем всегда. Со своей стороны мы сделали все, что положено", — заверил РИА Новости замруководителя столичного департамента национальной политики Константин Блаженов.

Росгвардейцам помогали волонтеры — больше ста человек. Они не только говорили верующим, куда идти, но и показывали, как правильно молиться и где совершать омовение перед ритуалом.

© РИА Новости / Антон СкрипуновВерующие на молитве в Московской соборной мечети по случаю Ураза-байрама 15 июня 2018
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Верующие на молитве в Московской соборной мечети по случаю Ураза-байрама 15 июня 2018

Пожилой мужчина громогласно объявляет: "Братья, просьба соблюдать порядок, вы все успеете, не торопимся". Несмотря на огромное количество людей, его прекрасно слышно даже без громкоговорителя. Вот уже 16 лет Шоди помогает проводить пятничные и праздничные молитвы при Соборной мечети. "Бывает, человек первый раз приходит в мечеть и не знает, что делать. Мы ему помогаем", — рассказывает он.

Рядом с ним — Абдула, у него гораздо меньший волонтерский опыт — около четырех лет. Эту работу он считает несложной, ведь она совершается "ради Аллаха". Еженедельно в мечеть приходят люди разных национальностей и культур, но общий язык ему удается найти с каждым. "У мусульман нет границ. Неважно, кто пришел — встретим с хлебом-солью, пообщаемся обо всем. Вне зависимости от нации", — говорит Абдула.

© РИА Новости / Антон СкрипуновВолонтер Абдула у Соборной мечети в Москве
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Волонтер Абдула у Соборной мечети в Москве

"Мне неудобно"

По данным Совета муфтиев РФ, в Соборной мечети и ее окрестностях молились около 110 тысяч человек. Каких-то десять лет назад каждый мусульманский праздник сопровождался гневными комментариями в прессе и интернете, особенно со стороны жителей прилегающих к мечетям домов. Сегодня все иначе.

"Молитва была слышна на рассвете. Хоть я и проснулась (люблю спать с открытым окном), но почувствовала себя примерно в мультике "Алладин" — приятный такой ближневосточный колорит", — говорит РИА Новости Ольга Иванова, проживающая в доме рядом с Соборной мечетью.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМусульмане в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Мусульмане в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве

А вот перекрывать близлежащие улицы, считает, она, стоило бы только на время молитвы. "Вчера вечером я никак не могла подъехать к дому, так как выезд на улицу Троицкую был заблокирован еще с ночи со всех сторон — и с Садового, и с улицы Дурова, и с Олимпийского проспекта. Это, конечно, не очень удобно: людям надо парковать машины, кто-то может быть на инвалидном кресле или костылях, с тяжелыми сумками", — сетует она.

В целом же, как заверили в Совете муфтиев России, праздничные молитвы прошли "без каких-либо эксцессов и провокаций", а мусульмане "еще раз продемонстрировали дисциплину и порядок". В Ураза-байраме в Москве, по данным религиозной организации, участвовали 250 тысяч человек.

© РИА Новости / Антон СкрипуновВерующие у Московской соборной мечети на праздновании Ураза-байрама 15 июня 2018
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Верующие у Московской соборной мечети на праздновании Ураза-байрама 15 июня 2018
Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
15 июня 15:00
-
Египет
-
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
-
Испания
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
15 июня 15:00
-
Египет
-
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
-
Испания
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена