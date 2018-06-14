"Шел домой босым": на что тратил миллионы Иоанн Кронштадтский

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Алексей Михеев. Ровно 28 лет назад Русская православная церковь официально канонизировала одного из самых знаменитых святых ХХ века — Иоанна Кронштадтского. Кумир "городского дна", борец с пьянством, противник Льва Толстого и социалистов, он при жизни прослыл чудотворцем. Как простой батюшка из Архангельска "воцерковил" Санкт-Петербург и за что его почитали по всей Российской империи — в материале РИА Новости.

Праведник в бандитском Петербурге

Отец Иоанн был настоящим "потомственным священником" — все его предки по отцовской линии служили Церкви, этой священнической династии как минимум три века. Он вспоминал, как еще студентом духовной академии увидел себя во сне в священнических одеждах в соборе города Кронштадта. А через несколько дней женился на дочери его настоятеля. Детей у них не было: супруги приняли на себя подвиг девства. В одной из редакций жития святого говорится, что "брак о. Иоанна <…> был только фиктивный, нужный ему для прикрытия его самоотверженных пастырских подвигов".

А подвигов было много. В духовной академии отец Иоанн мечтал уехать проповедовать христианство народам Сибири и Америки. Но, по воспоминаниям современников, в какой-то момент осознал, что жители столицы "знают Христа не больше, чем дикари какой-нибудь Патагонии", — и остался. Кронштадт, где ему выпало служить, в те годы был "101-м километром" — туда высылали нищих, пьяниц и бродяг. Каждый день он ходил по лачугам и землянкам, утешал одиноких матерей, занимался с их детьми, раздавал все жалованье. А когда деньги заканчивались, мог отдать одежду, сапоги и прийти домой босым.

"Кронштадт переполнен неимущим людом. Подвалы и чердаки, наполненные бедняками, представляют явление, не поддающееся описанию, но в них ютятся дети, иногда круглые сироты. И в этих-то смрадных трущобах зачинается их первый детский нравственный рассвет, а порок во всей наготе и дикости является главным, если не единственным их воспитателем", — писал будущий святитель.

Очень быстро он приобрел популярность во всей империи. К 1890-м отца Иоанна так почитали в народе, что всюду, где узнавали о его прибытии, собирались толпы. Его буквально разрывали на части — один раз в Риге разодрали рясу по кусочкам, на память. А Кронштадт превратился в настоящий духовный центр, сюда ехали даже из Сибири.

Храм должен лечить, а не "проводить мероприятия"

"К сожалению, храмы сейчас перестали быть местом, где человека лечат от тяжелой жизни в миру. Для этого недостаточно околоцерковных мероприятий. Почему мы реабилитируем от алкогольной зависимости, а от греховных источников удовольствия — нет? Отец Иоанн всю жизнь на это положил. Он показывал людям, что есть вещи, которые гораздо важнее и ценнее, чем приобретение имущества. Он постоянно общался с многодетными матерями, плавал куда-то на корабле, навещал больных. И при всем этом не имел в виду никакой "сверхзадачи", просто творил добро", — говорит клирик храма священномученика Пантелеимона города Орска Оренбургской области Александр Курсаков.

Здесь при одной из городских больниц открылась молитвенная комната во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Главные ее посетители — мамы пациентов детского отделения. Отец Александр мечтает, чтобы таких комнат было как можно больше, потому что зачастую, кроме как к священнику, обратиться людям просто не к кому.

"Когда взрослый заболел, вроде все понятно, сам виноват. А болезнь ребенка до сих пор даже верующих выбивает из колеи. И наша комната воспринимается не как храм, а как место, где тебе помогут, окажут поддержку. Не просто выслушают или денег дадут, а скажут, что делать. И крестим, конечно. Многие очень критически относятся к Церкви и Богу до тех пор, пока ребенок не заболеет. Тогда просят и крестить, и поговорить, и вообще на все готовы", — рассказывает священник.

© Фото : священник Александр Курсаков Прихожане молитвенной комнаты в честь святого Иоанна Кронштадтского при больнице № 5 города Орска © Фото : священник Александр Курсаков Прихожане молитвенной комнаты в честь святого Иоанна Кронштадтского при больнице № 5 города Орска

Миллионы в конвертах

Иоанну Кронштадтскому часто ставили в вину дорогую одежду, а он носил ее, чтобы только не обижать дарителей. Через его руки проходили миллионы рублей пожертвований — и очевидцы многократно описывали, как он отдавал конверты с деньгами, совершенно не интересуясь, сколько там лежит. "Тут же протягивал нуждающемуся. Сейчас и 50 рублей отдать не каждый в состоянии, а не зная сколько — вообще чудо", — смеется отец Александр. Святого он считает уникальным примером того, что происходит с человеком, полностью посвятившим себя ближним.

"Его не Церковь сделала каким-то особенным, а он пришел в нее таким и сделал Церковь лучше. Это образец того, как отдаться людям и получить за это все. Ты можешь ходить в дорогих одеждах, ездить на шикарных лошадях — люди будут видеть искренность твоей заботы, желания помогать и воздадут сторицей. Он показал, как, ничего не стяжав для себя лично, иметь все и все это постоянно отдавать", — продолжает священнослужитель.

Непостижимый бронхит

Служение преподобного Иоанна в орской больнице пытаются продолжать. По словам отца Александра, больница — это такое место, где человек готов слушать. К сожалению, зачастую человек готов слушать только там.

"Мама ждет, что батюшка скажет, мол, все хорошо, а ты знаешь, что с такой болезнью все хорошо уже никогда не будет. Плюс классические "за что" и "почему". Люди ищут причину, и надо им помочь, подсказать, но желательно не в том духе, что "все мы грешны" и "все мы скоро помрем". Подсказать, что никто не виноват, а точнее, все виноваты понемножку, и копаться в этом смысла особого нет. Надо думать, как жить дальше", — объясняет он.

© Фото : священник Александр Курсаков Богослужения в молитвенной комнате совершаются каждую неделю © Фото : священник Александр Курсаков Богослужения в молитвенной комнате совершаются каждую неделю

Мамы, по его словам, нередко ругаются, особенно когда благотворители пытаются раздавать в отделении игрушки. "Почему моему ребенку дали не то, а это? Как посмели обидеть? Родители вообще всегда все знают лучше и врача, и священника. Причем многие даже не связывают нездоровье своего ребенка с собственными пьянством и курением, думают, что все их пороки чудесным образом от ребенка отлипают, и если куришь в квартире, то бронхит у него возникает от чего угодно, только не от этого. И все это надо с ними распутывать, проговаривать", — рассказывает батюшка.

Но все без исключения рады тому, что есть возможность просто по-человечески поговорить. Некоторые даже специально просят священника прийти попить с ними чаю. "Скучно же лежать, даже планшет скоро надоедает, а тут все-таки разнообразие", — улыбается отец Александр.

Сделал столицу православной

Самым главным кредо святого Иоанна было "любить всякого человека и в грехе, и в позоре его". "Не смешивай человека — это образ Божий — со злом, которое в нем, потому что зло есть только болезнь, мечта бесовская, но существо его — образ Божий — все-таки в нем остается", — писал подвижник в дневниках.

Сам он скончался после мучительной болезни. Некоторые связывали ее с увечьями, нанесенными подвижнику в одном из бедных домов. Но святой просил сопровождавших его помощников никому об этом не рассказывать, чтобы не навлечь на виновников погром.

Отца Иоанна в последний путь провожали десятки тысяч скорбящих петербуржцев. От миллионных пожертвований у него не осталось ни копейки — все раздал бедным. О том, что сделал для города "кронштадтский старец", написал расстрелянный позже большевиками священник Иоанн Восторгов: "Столица России <…> не была воцерковлена в глазах народа и оставалась ему чуждою. Ей был нужен живой праведник, живой носитель веры, живой подвижник с духом аскетизма. Такой подвиг и совершил отец Иоанн".