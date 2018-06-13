"Ближе к древнему христианству". Новые православные общины в Италии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Наталия Федотова. В Италии все больше русских приходов, православие в этой католической стране — вторая по числу последователей конфессия. О том, почему итальянцев не смущают ни молитва стоя, ни церковнославянский язык, — в материале РИА Новости.
Православие по-итальянски
В 26 лет девушка вместе с приходской общиной отправилась в тур по России с посещением православных монастырей. "Это было замечательное путешествие. Я решила больше узнать о православии, стала его изучать и осознала, что православная церковь ближе к древнему христианству, чем католическая. Начала ходить на православные литургии", — продолжает она.
А через четыре года приняла православие. "И не пожалела об этом", — подчеркивает итальянка.
Если пять лет назад в стране было 50 русских приходов, то сегодня — 72. Архиепископ Богородский Антоний, управляющий русскими приходами в Италии, подал еще пять запросов католическим архиереям о выделении храмов для православных общин.
В 2012 году Русская православная церковь в Италии получила официальную юридическую регистрацию "именно в качестве церкви, о чем был издан декрет президента Итальянской Республики", напоминает архиепископ.
Работа и духовность
Италоговорящие приходы Русской церкви сосредоточены в основном в Модене, Пистойе, Болонье, Турине, Франкавилла-Фонтане, там священники — итальянцы. Но они учат церковнославянский, чтобы богослужение было понятно и русскоговорящим.
Самые крупные русские приходы — в Риме, Милане, Венеции и Неаполе. Большинство общин РПЦ — на индустриально развитом севере страны, куда приезжают в том числе в поисках работы.
Опасная толерантность
"Я родился в католической семье, а к православию обратился благодаря учебе и научной работе. Меня всегда беспокоили вопросы, связанные с понятиями папской непогрешимости, первородного греха, спасения, чистилища. Получив магистерскую степень по патристической филологии, а затем и докторскую, я осознал, что моя проблема — с Римско-католической церковью, а не с Христом. Православная церковь была наиболее разумным выбором, несмотря на первоначальные трудности, связанные с церковнославянским языком", — рассказывает Валерий Полидори.
Чужая боль
Большинство прихожан Екатерининского храма в Риме, куда его назначили настоятелем восемь лет назад, — те, кто оставил семьи и уехал на заработки в силу непростой ситуации на родине. "Как правило, в Италию приезжают женщины — у них дома мужья, дети. Порой они выполняют очень тяжелую работу — в физическом и моральном смысле. Их приглашают ухаживать за тяжелобольными, иногда за людьми с психическими расстройствами", — поясняет архиерей.
В храм приходят не только принять участие в богослужении и причаститься, но и просто поговорить на родном языке, обсудить проблемы или поделиться радостью. "Некоторые, прибыв в Италию на автобусе, не знают, куда идти дальше, где искать работу, жилье, у кого получить поддержку, совет. И священник должен уметь проявить пастырскую чуткость, войти в положение этих людей. Он обязан воспринимать чужую боль, как свою", — считает архиепископ.