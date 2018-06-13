"Ближе к древнему христианству". Новые православные общины в Италии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Наталия Федотова. В Италии все больше русских приходов, православие в этой католической стране — вторая по числу последователей конфессия. О том, почему итальянцев не смущают ни молитва стоя, ни церковнославянский язык, — в материале РИА Новости.

Православие по-итальянски

Летиция Лели родилась в католической семье. "Я всегда бежала в церковь первой, пела в хоре, а в 23 года стала катехизатором — начала учить других. Ну и сама глубже задумалась о вере. И поняла, что в чем-то ошибаюсь", — рассказывает она.

В 26 лет девушка вместе с приходской общиной отправилась в тур по России с посещением православных монастырей. "Это было замечательное путешествие. Я решила больше узнать о православии, стала его изучать и осознала, что православная церковь ближе к древнему христианству, чем католическая. Начала ходить на православные литургии", — продолжает она.

А через четыре года приняла православие. "И не пожалела об этом", — подчеркивает итальянка.

Если пять лет назад в стране было 50 русских приходов, то сегодня — 72. Архиепископ Богородский Антоний, управляющий русскими приходами в Италии, подал еще пять запросов католическим архиереям о выделении храмов для православных общин.

"Открытие приходов, обустройство храмов и других помещений, где совершаются православные богослужения, было бы невозможно без доброго отношения как Римско-католической церкви, так и итальянского государства", — отмечает он.

В 2012 году Русская православная церковь в Италии получила официальную юридическую регистрацию "именно в качестве церкви, о чем был издан декрет президента Итальянской Республики", напоминает архиепископ.

Работа и духовность



Прихожане русских храмов — преимущественно экономические мигранты с Украины, из Молдавии, России, Румынии, Белоруссии и некоторых других стран, а также православные греки и, конечно же, коренные итальянцы.

Италоговорящие приходы Русской церкви сосредоточены в основном в Модене, Пистойе, Болонье, Турине, Франкавилла-Фонтане, там священники — итальянцы. Но они учат церковнославянский, чтобы богослужение было понятно и русскоговорящим.

Самые крупные русские приходы — в Риме, Милане, Венеции и Неаполе. Большинство общин РПЦ — на индустриально развитом севере страны, куда приезжают в том числе в поисках работы.

Опасная толерантность



Главная святыня времен неразделенной Церкви (на католическую и православную) в Южной Италии — мощи святителя Николая Чудотворца, хранящиеся в католической базилике в Бари. В начале XX века рядом построили подворье Русской православной церкви. "В дни памяти святителя Николая сюда приезжают множество паломников — со всей Италии и из стран канонической территории Московского патриархата", — отмечает архиепископ Богородский Антоний. А у мощей святителя Николая поочередно совершаются католические и православные богослужения.

Что же приводит итальянцев к православию? Личный духовный поиск, заключение брака с православными, неприятие навязчивой "светскости" и агрессивной "толерантности" европейского общества и реформ, начавшихся в Римско-католической церкви после II Ватиканского собора (1962-1965).

"Я родился в католической семье, а к православию обратился благодаря учебе и научной работе. Меня всегда беспокоили вопросы, связанные с понятиями папской непогрешимости, первородного греха, спасения, чистилища. Получив магистерскую степень по патристической филологии, а затем и докторскую, я осознал, что моя проблема — с Римско-католической церковью, а не с Христом. Православная церковь была наиболее разумным выбором, несмотря на первоначальные трудности, связанные с церковнославянским языком", — рассказывает Валерий Полидори.

Чужая боль

В Русской церкви, по его мнению, самая глубокая духовная атмосфера. "Люди идут в храм молиться и делают это серьезно, благопристойно. Это то, что католики во многом утратили после II Ватиканского собора. И что еще я особенно ценю — чувство осознанности в принятии Святых Даров и то, что многие часто причащаются. Так и должно быть", — считает он.

"Приход живет как одна семья, и это очень важно", — говорит архиепископ Антоний.

Большинство прихожан Екатерининского храма в Риме, куда его назначили настоятелем восемь лет назад, — те, кто оставил семьи и уехал на заработки в силу непростой ситуации на родине. "Как правило, в Италию приезжают женщины — у них дома мужья, дети. Порой они выполняют очень тяжелую работу — в физическом и моральном смысле. Их приглашают ухаживать за тяжелобольными, иногда за людьми с психическими расстройствами", — поясняет архиерей.

В храм приходят не только принять участие в богослужении и причаститься, но и просто поговорить на родном языке, обсудить проблемы или поделиться радостью. "Некоторые, прибыв в Италию на автобусе, не знают, куда идти дальше, где искать работу, жилье, у кого получить поддержку, совет. И священник должен уметь проявить пастырскую чуткость, войти в положение этих людей. Он обязан воспринимать чужую боль, как свою", — считает архиепископ.

Среди прихожан Екатерининского храма в Риме и русские, и украинцы, и молдаване, и сербы, и болгары, и грузины, и осетины. Внешнеполитические бури на них, по словам владыки, не сказываются. "Мы причащаемся от одной Чаши, исповедуем одного Бога и принадлежим к одной православной церкви, которая не знает ни границ, ни национальностей. Думаю, в наших зарубежных приходах, как нигде, чувствуешь вселенский характер Церкви", — заключает управляющий русскими приходами в Италии.