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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Воскрешали дев". Пять самых необычных русских культов

08:0011.06.2018
(обновлено: 08:06 11.06.2018)
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© Public domainРадение хлыстовРадение хлыстов
© Public domain

МОСКВА, 11 июня — РИА Новости, Антон Скрипунов. Отрицание Библии, протест против власти и причудливые обряды — несмотря на государственный статус православия в дореволюционной России, в разных уголках страны возникали порой довольно необычные культы, которые называли тогда "раскольничьи собрания". О самых необычных проявлениях "русской религиозности" — в материале РИА Новости.

Молокане: от Запорожья до Калифорнии

Одни ученые полагают, что это часть недовольных реформами патриарха Никона, не пожелавшая примкнуть к старообрядцам и в конце XVII века основавшая собственное движение. Другие возводят историю этого движения еще к домонгольскому периоду.

Надгробная плита с молоканского кладбища, деревня Чакмак, провинция Карс
© РИА Новости / Алёна Палажченко
Цивилизация российских молокан - исчезнувшая Атлантида в Карсе
Происхождение названия также неясно. По одной из версий, во время Великого поста последователи культа, в отличие от православных, пили молоко, чего православным не дозволялось. По другой — дело в том, что власти ссылали их в Мелитопольский уезд, где есть речка Молочная. Сами молокане ссылаются на метафору "духовное молоко" из Нового Завета.

Молокане не признают икон, святых и крестного знамения. Согласно их учению, единственный священник — Иисус Христос, поэтому у них нет духовенства. А богослужения проводят так называемые наставники, обряд рукоположения которых очень похож на соответствующий чин в православной церкви.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЖизнь молокан в селе Лермонтово
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жизнь молокан в селе Лермонтово

Своим главным патриархом молокане почитают тамбовского крестьянина Семена Уклеина. Именно благодаря ему движение обрело такую популярность, что в 1803-м этим заинтересовался даже император Александр I. Изучив множество докладов о жизни молокан, он издал указ, позволявший им открыто исповедовать свою веру.

"Раскольники (молокане. — Прим. ред.) между собою очень доверчивы, но к другим жителям не только не доверчивы, но даже весьма скрытны, что увеличивается тем более, чем ближе известное обстоятельство к их пользе касается, и вообще они делаются пред теми скрытными, которые составляют их начальство или имеют какое-либо влияние", — говорилось в одной из аналитических записок того времени.

Правда, указом Николая I молокан — на всякий случай — переселили в южные губернии, преимущественно в Закавказье. Там они живут по сей день, хотя малочисленные общины есть и в Центральной России, и на Украине — в Запорожье. Кроме того, крупные молоканские общины сложились в Калифорнии и Мексике — их предки переселились в Америку в начале XX века. Квартал Рашен-Хилл (Русская горка) в Сан-Франциско — молоканский.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЖизнь молокан в селе Лермонтово
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жизнь молокан в селе Лермонтово

Духоборы: Лев Толстой и Канада

Движение духоборов, во многом схожее с молоканским, возникло в конце XVIII века. Здесь тоже нет крестов, икон, священников. Но духоборы пошли дальше, отвергнув не только все православные обряды, но и Библию. Для них это "писаное, мертвое слово", которому противопоставляется "слово живое", устная традиция. При этом основные православные праздники духоборы отмечают.

Ламы Баргузинского дацана в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Название им дал в 1785 году архиепископ Екатеринославский Амвросий, он полагал, что они борются против Святого Духа. Духоборы верят в переселение душ. Человек, согласно их учению, не умирает, а "изменяется". Его душа может войти в любое живое существо — в зависимости от того, как он прожил предыдущую жизнь.

В отличие от молокан, которые всегда молились за светскую власть и не уклонялись от военной службы, духоборы были принципиальными пацифистами.

Доходило до демонстративных массовых протестов. Одна из таких акций состоялась 29 июня 1895 года: духоборы отказались присягать Николаю II. Последовали репрессии. Тогда за духоборов вступился Лев Толстой, устроив масштабную информационную кампанию "в защиту гонимых христиан" как в российской, так и в зарубежной прессе.

Тем не менее духоборы предпочли эмиграцию. Сегодня одна из самых многочисленных общин находится в Канаде. Крупные общины духоборов — в Грузии, на Джавахетском нагорье. А небольшие есть в Тульской, Брянской и Тамбовской областях.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПотомки духоборцев Мария Сухорукова и Анна Смородина в селе Гореловка в Грузии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Потомки духоборцев Мария Сухорукова и Анна Смородина в селе Гореловка в Грузии

Прыгуны: царь Давид и девы

В середине XIX века в Закавказье распространился культ прыгунов. Его основал Лукьян Соколов, малограмотный крестьянин-молоканин, неправильно истолковавший фразу из пятидесятого псалма "окропиши мя иссопом" (иссоп — трава, употреблявшаяся древними евреями для окропления себя жертвенной кровью). Он решил, что речь идет не о растении, а о том, что надо "сопеть друг на друга". Это послужило основой богослужений прыгунов.

Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Не менее удивительны и другие обряды. Например, "воскрешение дев". В общинах прыгунов из красивых девушек выбирали двух-трех "пророчиц". Во время богослужений одна из них падала ниц, притворяясь мертвой. А "пророк", который возглавлял молебен, начинал на нее "сопеть", потом целовал ее, и девица "воскресала".

Название тоже произошло от обряда. В ночь с пятницы на субботу приверженцы культа скакали и прыгали, призывая Святого Духа. Таким образом они как бы подражали библейскому царю Давиду, плясавшему от радости перед ковчегом со скрижалями Завета. И чем интенсивнее прыгуны скакали, тем больше было шансов "обрести духа". Именно поэтому "пророками" назначали молодых и физически крепких людей.

Прыгуны жили в основном в Закавказье. Но еще в 1960-х годах небольшие их общины встречались, например, в Ростовской и Оренбургских областях.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМолокане в ожидании поминального обеда после похорон пожилой женщины на кладбище в селе Лермонтово
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Молокане в ожидании поминального обеда после похорон пожилой женщины на кладбище в селе Лермонтово

Хлысты: "между мирами"

Движение хлыстов сформировалось еще до церковных реформ патриарха Никона, предположительно в 1645 году. Они называли себя "люди божии", причем к ним присоединялись и представители высших сословий. "В ереси были многие князья, бояре, боярыни и разных чинов помещики и помещицы; из духовных лиц архимандриты, настоятели монастырей", — говорилось в одном из указов императрицы Анны Иоанновны.

Участники Крестного Хода в Переславле-Залесском. 1 июня 2018
© Фото : Юлия Маковейчук
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Хлысты полагали, что духовный мир создал Бог, а материальный — Сатана. И человек находится между этими мирами: после смерти может обратиться в ангела, беса или любое живое существо. Кроме того, хлысты верят, что Бог способен воплощаться бесчисленное число раз, поэтому основатель движения крестьянин Данила Филлипович считался у них "Богом-Саваофом", а его преемник, беглый стрелец Прокопий Лупкин, — "Христом-Сыном Божиим".

Каждая община у хлыстов называется "корабль", которым управляют "кормщики" — "пророки", "апостолы" или "богородицы". Чтобы избежать преследований, хлысты тщательно конспирировались, аккуратно посещали церковные службы и даже причащались, поскольку в Российской империи совершение этого таинства фиксировалось в церковных книгах. А по ночам устраивали "радения", распевая ритуальные песни и бичуя себя.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПотомок духоборцев Татьяна Осипова в селе Гореловка в Грузии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Потомок духоборцев Татьяна Осипова в селе Гореловка в Грузии

Скопцы: нелегальная "вербовка"

В "кораблях" нашлись и те, кто считал самобичевание недостаточным для личного спасения. В результате в середине XVIII века беглый крепостной Кондратий Селиванов основал свое движение. Он буквально понял евангельскую фразу "есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного"(Мф. 19:12) и призвал последователей поступать так же.

Кяхтинский дацан Балдан Брэйбун
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Скопцы действовали разными способами, не всегда законными. Например, похищали крестьянских детей либо выкупали крепостных у помещика, а затем вынуждали их согласиться на операцию.

В 1772 году Кондратия Селиванова арестовали. Состоялся суд. Однако основателя общины не казнили, а лишь отправили в ссылку в Сибирь, откуда он сбежал. К началу XX века в России насчитывалось более шести тысяч скопцов.

Большевики, придя к власти, объявили хлыстов и скопцов вне закона. Последний громкий процесс над скопцами состоялся в 1929 году. Впрочем, в течение всего XX века в научной литературе нет-нет да и проскальзывали сведения о малочисленных общинах последователей этих культов в Центральной России и на Северном Кавказе.

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Религия и мировоззрение
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