Митрополит Иларион раскритиковал украинский закон об образовании

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украинский закон об образовании направлен против миллионов граждан Украины, которые хотят говорить на своем родном — русском — языке, заявил в воскресенье председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Единство народа невозможно обеспечить полицейскими мерами, в том числе заставляя миллионы людей разговаривать на неродном для них языке. Я думаю, что таким образом можно спровоцировать новую революцию", — заявил митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
Подчеркивая контрпродуктивность и опасность такого рода политических шагов, архиерей напомнил, что у каждого человека есть неотъемлемое право говорить на родном для него языке, а для миллионов жителей Украины именно русский язык является родным.