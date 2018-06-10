Митрополит Иларион раскритиковал украинский закон об образовании

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украинский закон об образовании направлен против миллионов граждан Украины, которые хотят говорить на своем родном — русском — языке, заявил в воскресенье председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

"Единство народа невозможно обеспечить полицейскими мерами, в том числе заставляя миллионы людей разговаривать на неродном для них языке. Я думаю, что таким образом можно спровоцировать новую революцию", — заявил митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Подчеркивая контрпродуктивность и опасность такого рода политических шагов, архиерей напомнил, что у каждого человека есть неотъемлемое право говорить на родном для него языке, а для миллионов жителей Украины именно русский язык является родным.