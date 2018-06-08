Элладская церковь за единство православных, но тему УПЦ пока не обсуждала

Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна в Афинах. Архивное фото.

Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна в Афинах. Архивное фото.

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Иерархи Элладской православной церкви в своих выступлениях на заседании их Синода подчеркивали важность сохранения общеправославного единства, вместе с тем конкретно вопрос о церковной ситуации на Украине пока не рассматривался, сообщил в пятницу РИА Новости президент Фонда единства православных народов (ФЕПН) Валерий Алексеев.

Синод Элладской церкви начал свое заседание в Афинах 6 июня, в пятницу оно продолжится. Валерий Алексеев и депутат Государственной думы РФ, член международного секретариата Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов приняли участие в первой части заседания Синода, посвященной подготовке к очередной сессии МАП 25 июня в Афинах.

"Речь велась о православном единстве, но не была конкретизирована темы Украины. Хотя в целом, конечно, и сам глава Элладской церкви, блаженный Иероним, и несколько митрополитов, которые брали слово, — все они говорили и подчеркивали важность сохранения православного единства, но в таком, общем контексте", — сказал Алексеев.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов также сообщил журналистам, что в числе вопросов, обсуждаемых греческими иерархами с представителями российской делегации, была "проблема сохранения единства Церкви, недопущения распространения "украинского сценария" православного внутрицерковного раскола".

"Для эффективного противостояния подобным вызовам представляется необходимым объединение усилий на международном уровне, в том числе в рамках взаимодействия с православными общинами за рубежом, в частности, с Японской автономной православной церковью, Элладской православной церковью, где уважают христианские традиции", — сказал Гаврилов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил 22 апреля, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).