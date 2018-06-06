Патриарх Кирилл рекомендовал духовенству ежедневно заниматься физкультурой

Священник Георгий Купцов, настоятель церкви во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на учебно-методических сборах руководителей епархиальных отделов по взаимодействию с Вооруженными Силами РФ.

Священник Георгий Купцов, настоятель церкви во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на учебно-методических сборах руководителей епархиальных отделов по взаимодействию с Вооруженными Силами РФ.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Патриарх Кирилл рассказал, что ежедневные занятия спортом помогают ему справляться с нагрузками и рекомендовал духовенству РПЦ заниматься спортом.

"В моей жизни физическая культура занимает определенное место. Я постоянно занимаюсь спортом. Я не представляю, как справлялся бы с нагрузками сейчас, если б у меня не было опыта занятий физкультурой. Я каждый день занимаюсь спортивными упражнениями", — рассказал 71-летний предстоятель РПЦ на первом заседании Патриаршей комиссии физической культуры и спорта.

Ежедневные упражнения, подчеркнул он, постоянно держат в тонусе. Кроме того, занятие спортом на постоянной основе "формируют волевые качества", отметил патриарх.

"Очень всем рекомендую, батюшкам особенно, включая наших архипастырей: начинать с того, что не вредит здоровью, а потом совершенствоваться. В здоровом теле — здоровый дух", — заключил Кирилл.