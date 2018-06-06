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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"От шамана — к ламе". Репортаж из обители на краю света

08:0006.06.2018
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЛамы Баргузинского дацана в БурятииЛамы Баргузинского дацана в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Антон Скрипунов. Раз в год тысячи паломников из разных регионов страны устремляются в Баргузинскую долину в Бурятии, чтобы принять участие в особом буддийском обряде. Эта земля, как считают верующие, находится под покровительством богини материнства Янжимы — именно в ее честь устраивают молебен. Корреспондент РИА Новости посмотрел на ритуал и выяснил, как благодаря удивительной находке Бурятия прославилась на весь мир.

Загадочная шкатулка

Человек в джинсовой куртке ведет маленькую девочку в чащу леса. Та старательно учится считать на китайском языке: цифра — шаг, цифра — шаг. "Ир, ар, со…" — запинка. "Сань", — подсказывает взрослый. Житель Баргузина Баир уже много лет приезжает сюда на праздник богини Янжимы. Последние четыре года — с дочкой: мольбы о даровании ребенка, как он считает, были услышаны именно тут.

У подножия Баргузинских гор есть камень, на котором, как полагают буддисты, чудесным образом проявился лик богини — покровительницы брака и материнства (Янжима — бурятское название, на санскрите ее зовут Сарасвати). Причем обрели святыню недавно.

© РИА Новости / Антон СкрипуновУлус Ярикто в Баргузинском районе Республики Бурятии
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Улус Ярикто в Баргузинском районе Республики Бурятии

Все началось с необычной находки жителя близлежащего улуса Ярикто в 1996 году. Во время заготовки дров он наткнулся на спрятанную под камнем шкатулку. Внутри оказалась ритуальная пирамидка с изображением тысячи будд. Артефакт выглядел настолько необычно, что селянин с испугу закопал его в землю.

Буддийские монастыри в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Спустя девять лет в Ярикто приехал глава традиционной сангхи России (крупнейшей в стране буддийской организации) пандито хамбо лама Дамба Аюшеев вместе с другими ламами, чтобы выбрать место для дацана. Это достаточно сложный ритуальный процесс. Местные рассказали главе российских буддистов про пирамидку и отвели туда, где ее спрятали. "Когда перевернули камень, под которым когда-то нашли "цаца" (ритуальная пирамидка. — Прим. ред.), обнаружили неподъемную глыбу. Я взял лом, начал ее простукивать. И откуда-то мне в лицо ударил яркий свет. Я даже зажмурился. А присмотревшись, увидел на огромном сером валуне метрах в десяти от себя четкое изображение танцующей богини", — говорит пандито хамбо лама.

Рядом со святыней восстановили Баргузинский дацан, разрушенный в 1930-е. Надо сказать, буддизм вообще в Бурятии возрождается очень интенсивно.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкБаргузинский дацан в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Баргузинский дацан в Бурятии

"Дацан — это не один храм, а целый храмовый комплекс. С 1946 года на территории СССР их было всего два — Иволгинский и Агинский. А сегодня в Бурятии 46 дацанов", — говорит дид хамбо лама (заместитель главы буддистов) Дагба Очиров.

По ленточке на ребенка

Дорога от Улан-Удэ до святыни занимает примерно четыре часа. После гущи таежного леса, живописных видов Байкала и реки Баргузин перед паломниками предстает величественная долина, растянувшаяся на двести километров. Это место упоминается в монгольских летописях XIII века под названием Баргуджин Тукум — "край света". По преданию, отсюда родом мать Чингисхана, и здесь же знаменитый правитель приказал тайно ее похоронить.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПаломники во время ритуала поклонения богине Янжиме в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Паломники во время ритуала поклонения богине Янжиме в Бурятии

Теперь центр притяжения на "краю света" — Баргузинский дацан. "Едут из Москвы, Новосибирска, Челябинска и многих других городов. И из других стран приезжают — Германии, Франции, Италии, но как туристы, а не как верующие", — отмечает настоятель дацана лама Цыдэн Соодоев.

Больше всего паломников — как раз на праздник богини Янжимы, который отмечается 24-го числа месяца Дракона по лунному буддийскому календарю. Верующие поднимаются к священному камню, где ламы совершают молебен. Кто-то троекратно обходит святыню, кто-то развешивает в священной роще цветные ленточки.

Сарема из Иркутска. В ее руке пять разноцветных ленточек. Она старательно привязывает их к веткам, объясняя смысл обряда: "Я взяла пять ленточек за каждого ребенка. У меня сейчас их четыре. Но, конечно же, нужен еще один".

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПаломница перед посещением Баргузинского дацана в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Паломница перед посещением Баргузинского дацана в Бурятии

Священный камень обходит 40-летний Гыргал, житель одной из окрестных деревень. Он усиленно читает мантры, а в руке у него зеленая лента и игрушечная машинка того же цвета. "Детей у меня до сих пор нет. Мальчика хочу, поэтому взял машинку. Если хочешь девочку, надо брать куклу", — говорит Гыргал.

В молебне участвует немало молодых пар — тоже с машинками и куклами. Потом по традиции игрушки передают либо в детский дом, либо малоимущим семьям.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПаломница во время ритуала поклонения богине Янжиме в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Паломница во время ритуала поклонения богине Янжиме в Бурятии

А перед обрядом бездетные пары идут к ламе, чтобы тот установил причину их проблемы. Впрочем, зачастую помощь буддийских монахов ни к чему. "Обычно бесплодие бывает по медицинским показаниям. Если же врачи говорят, что все нормально, тогда уже мы пытаемся разобраться. Может быть, муж и жена родились в несовместимые годы — к примеру, Змеи и Обезьяны. Либо они в этой или прошлой жизни нагрешили — это уже кармическая причина", — объясняет лама Цыдэн Соодоев.

Земля шаманов

Ежедневно в Баргузинском дацане ламы совершают хурал (молебен). Когда обитель возрождалась, ее насельники поклялись, что молитва в этом священном для буддистов месте не будет прерываться. Всего в монастыре 13 лам, и они оказывают духовную поддержку жителям десятка окрестных сел.

Кяхтинский дацан Балдан Брэйбун
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Но и добуддийские традиции в Баргузинской долине все еще сильны. Тут много шаманов. Поэтому местные жители в религиозных вопросах непостоянны. "Если у человека не получается добиться желаемого у ламы, он идет к шаману. Да и то сомневается, что это поможет. Я часто ругаю прихожан: как проблемы, вы сразу прибегаете, а как все хорошо, то забываете даже. Наоборот, когда хорошо, надо приходить, чтобы стало еще лучше", — объясняет лама Соодоев.

Сами местные говорят, что настоящие шаманы, те, кто впадает в транс, — редкость. "Есть такие, которые наряжаются не пойми во что. Любую болезнь "найдут" и тут же за кругленькую сумму ее "вылечат", — рассказывает житель улуса Ярикто Алтан.

Но представителей этой "профессии" уважают. Многие убеждены, что шаманы все про всех знают. Потому что, согласно поверьям, прикармливают неупокоенные души умерших, которые сообщают им информацию о живых. Причем, как поясняет Алтан, "духов заманивают мясом или водкой".

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПаломники молятся у лика богини Янжимы в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Паломники молятся у лика богини Янжимы в Бурятии

Тем не менее люди в надежде на помощь высших сил ежегодно стекаются к священному камню с ликом богини Янжимы, оставляя рядом дары и молитвы. "Я всегда говорю паломникам, что главное — вера. Если у человека нет веры, ничего не поможет", — заключает лама Соодоев.

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Религия и мировоззрение
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