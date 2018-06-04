Первый мусульманский интернет-телеканал начал вещание в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 4 июн – РИА Новости. Первый интернет-телеканал Muslim TV начал вещание в Узбекистане, запуск проекта приурочен к празднованию священного для мусульман месяца Рамазан (Рамадан в арабской транскрипции), сообщила в понедельник пресс-служба управления мусульман Узбекистана (УМУ).

В Узбекистане, где проживают более 32,6 миллиона человек, 94% жителей исповедуют ислам, 3,5% граждан республики — православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.

"У мусульман Узбекистана появился собственный интернет-телеканал Muslim ТV. Управление мусульман республики приурочило запуск этого проекта к священному месяцу Рамазан", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, телеканал создан совместно с интерактивным телевидением ITV.UZ, пользующимся большой популярностью у интернет-пользователей.

"Телеканал будет транслировать материалы о жизни мусульман Узбекистана, религиозные и культурно-просветительские программы… Руководство УМУ основной задачей телеканала ставит знакомство аудитории с духовными и моральными ценностями ислама, заложенными в Коране и хадисах, с богатством культурной истории древней религии", — отмечают в управлении.

Месяц Рамадан по лунному календарю является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста в течение дня — воздерживаться от пищи, питья, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца. В этом году месяц Рамадан в арабском мире начался в четверг, 17 мая, с восхода солнца.