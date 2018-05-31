Во всех храмах России пройдет сбор средств нуждающимся матерям

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Общецерковный сбор средств на нужды беременных и женщин с детьми в сложной жизненной ситуации пройдет в ближайшее воскресенье, 3 июня, во всех российских храмах и будет приурочен ко Дню защиты детей, сообщили в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" представители Русской православной церкви.
"Патриарх Кирилл многократно подчеркивал, что мы не просто выступаем против абортов, а готовы помогать, и помогаем, и будем помогать женщинам и семьям, которые оказались в сложных ситуациях. И для этого мы проводим подобные сборы, когда всем миром собираем деньги на помощь, — как и всегда было в нашем народе", — сказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
По его словам, по окончании богослужения во всех храмах прихожанам будет зачитано обращение патриарха Кирилла в связи с Днем защиты детей. Участникам пресс-конференции были розданы экземпляры этого послания.
В центрах гуманитарной помощи матери и беременные женщины, находящиеся в трудном материальном положении, получают продукты питания, одежду, средства гигиены и детские вещи. Помимо гуманитарных центров, Церковь создает также приюты для женщин: в 2011 году был создан первый такой приют в Иваново, на сегодняшний день их 54.