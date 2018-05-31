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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Во всех храмах России пройдет сбор средств нуждающимся матерям

18:1131.05.2018
(обновлено: 18:12 31.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВид на Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фотоВид на Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Общецерковный сбор средств на нужды беременных и женщин с детьми в сложной жизненной ситуации пройдет в ближайшее воскресенье, 3 июня, во всех российских храмах и будет приурочен ко Дню защиты детей, сообщили в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" представители Русской православной церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Благотворительная акция пройдет по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ранее подобный всероссийский сбор был организован в 2016 году и также был связан с Международным днем защиты детей. Тогда верующие собрали свыше 39 миллионов рублей, на которые было создано более 100 новых центров гуманитарной помощи в различных регионах России.

"Патриарх Кирилл многократно подчеркивал, что мы не просто выступаем против абортов, а готовы помогать, и помогаем, и будем помогать женщинам и семьям, которые оказались в сложных ситуациях. И для этого мы проводим подобные сборы, когда всем миром собираем деньги на помощь, — как и всегда было в нашем народе", — сказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Волонтер. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В свою очередь руководитель социального отдела Московской епархии протоиерей Михаил Потокин уточнил, что все пожертвования будут собраны в синодальном отделе по благотворительности, после чего средства будут распределены в разных городах и в тех местах, где в них есть наибольшая потребность. "Это, конечно, непросто, потому что нужно эффективно это сделать — дать возможность как можно большим людям помочь… Потому что средства, хотя они и исчисляются миллионами, но, по большому счету, они небольшие", — сказал Потокин.

По его словам, по окончании богослужения во всех храмах прихожанам будет зачитано обращение патриарха Кирилла в связи с Днем защиты детей. Участникам пресс-конференции были розданы экземпляры этого послания.

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© РИА Новости / Владимир Песня
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"Мы должны сделать все возможное, чтобы будущая мать, стоящая перед выбором сохранения или прерывания беременности, все-таки не совершала аборт, а для этого необходимо оказывать психологическую и материальную помощь женщинам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию", — говорится, в частности, в обращении.

В центрах гуманитарной помощи матери и беременные женщины, находящиеся в трудном материальном положении, получают продукты питания, одежду, средства гигиены и детские вещи. Помимо гуманитарных центров, Церковь создает также приюты для женщин: в 2011 году был создан первый такой приют в Иваново, на сегодняшний день их 54.

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Религия и мировоззрение
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