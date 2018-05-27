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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Праздник зеленого цвета": о чем нужно помнить в Троицын день

08:0027.05.2018
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© РИА Новости / Геннадий Шишкин Святая Троица в Приморье. Архивное фотоСвятая Троица в Приморье. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Шишкин

МОСКВА, 27 май — РИА Новости, Алексей Михеев. Сегодня православные верующие отмечают один из самых красивых церковных праздников — день Святой Троицы, или Пятидесятницу. Его еще часто называют "день рождения церкви". О чем стоит задуматься в этот праздник, откуда пошла традиция украшать храмы травой и зелеными ветками и что такое "троицын чай" — в материале РИА Новости.

Празднование Дня славянской культуры и письменности в Москве
© РИА Новости / Александр Поляков
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В Евангелии описывается удивительное событие: на пятидесятый день после Пасхи ученики Христа вдруг заговорили на разных наречиях. "Сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра <…> и явились разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать". Конечно, немедленно собралась огромная толпа. Некоторые даже подозревали, что апостолы просто выпили слишком много вина. Но потом, услышав их рассказ о Христе на своих родных языках, несколько тысяч человек выразили желание немедленно принять крещение.

Божественная мелодия

Патриарх Сербский Ириней
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Пятидесятница — это прежде всего праздник рождения церкви, завершение миссии Христа. Родившись и воскреснув, Он примирил человека с Богом. А сейчас на человека сходит Святой Дух. Представьте себе нотную партитуру и людей, которые умеют извлекать некие звуки из музыкальных инструментов, но никто не знает, какие звуки каким нотам соответствуют. И они бесконечно спорят друг с другом, их пальцы и губы извлекают разные звуки, звучит разная музыка… И вдруг входит Христос — как камертон, который задает единственно верную тональность", — объясняет доцент Московской духовной академии, известный проповедник и богослов протоиерей Павел Великанов.

И тут огромный человеческий оркестр оказывается перед выбором — либо придерживаться этой новой тональности, либо продолжать уверять себя и других в том, что она неверна. "Действие Святого Духа можно сравнить с правильной тональностью, заданной Богом, — кто слышит ее, обязательно станет ее проводником. Собственно, это и есть смысл всей церковной жизни", — считает священник.

Как проверить "силу духа"

Прихожанка Донского монастыря Москвы у мощей святителя Луки Крымского
© Фото : Юлия Маковейчук
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Заговорив на разных языках, апостолы обошли половину известного тогда мира. Они добрались до Крыма и Индии, создав общину, которая соединила народы. Без христианства, уверен отец Павел, никогда бы не сложилась великая европейская цивилизация. А все дело в том, что ученики Христа передали тысячам людей свою открытость для духа божьего и веру в то, что, один раз услышав эту новую тональность, мир действительно можно сделать лучше.

"Этот праздник для церкви — всегда вызов. Потому что она призвана каждый момент спрашивать себя, действительно ли в ней действует дух божий. Наличие его или отсутствие — главный "идентификатор" христианина как такового. И если он "будет в духе", то окружающие сразу это заметят, почувствуют, как от него веет теплом и добротой", — продолжает отец Павел.

О том же говорили и афонские старцы. Однажды у одного из них спросили, как понять, действует в человеке Бог или нет. "Доброта", — подумав, ответил тот. Если в человеке живет доброта, значит, Бог с ним. А если вместо нее раздражительность, злоба и неприязнь — значит, есть проблема.

Почему в храмах все зеленое

Место хранения Туринской плащаницы в Дуомо ди Торино
© РИА Новости / Антон Скрипунов
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В день Пятидесятницы в храмах совершается одна из самых красивых служб в году. Церкви украшают ветками березы и цветами, а пол устилают свежескошенной травой. Все священники надевают облачения зеленого цвета, ведь в этот день вспоминают не только схождение Святого Духа на апостолов, но и явление ветхозаветному патриарху Аврааму Святой Троицы под видом трех странников в Мамврийской дубраве. О том, что связь православной церкви с древним Израилем никогда не терялась, говорит бывший ректор Якутской духовной семинарии, настоятель Покровского кафедрального собора города Кропоткин игумен Андрей Мороз.

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© Фото : Юлия Маковейчук
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"Все, что случалось с апостолами, происходило в контексте прежней религиозной традиции. Ведь у евреев были и Пасха, и Пятидесятница. Миновали века разобщения между "синагогой" и "церковью", прошли годы непризнания этого народа, но следы изначального родства мы наблюдаем до сих пор. Например, традиция украшать травой и ветками деревьев наши храмы — как раз от ветхозаветных иудеев", — напоминает отец Андрей.

На юге России, где он сейчас служит, церкви часто украшают целебными травами, например, мятой и чабрецом, в изобилии растущими вокруг. Их кладут на солею — "народное благочестие" полагает, что дух божий снисходит не только на верующих, но и вообще на все, что есть в храме, и лекарственный эффект того же чабреца многократно возрастает.

Чай на весь год

"В семинарии у нас был один грозный священник. Ну, как грозный, в молодости нам всем свойственно бояться всякого человека, который строго разговаривает и учит. А он был очень строгий и притом очень большой. И вот как-то после праздника несет он огромный мешок. Мы его спрашиваем, для чего, а он как возгласит: "Ты что, не знаешь?!" И всем захотелось разбежаться, но страх сковал — стоим и ждем неминуемого ужасного наказания", — вспоминает отец Андрей.

А оказалось, батюшка просто пришел собрать в мешок те самые целебные травы. "Целый год буду пить троицын чай!" — объяснил он окаменевшим семинаристам.

"Столько лет прошло, а у меня в голове с тех пор так и засело, что вся трава в этот день в храме необычная", — смеется игумен.

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