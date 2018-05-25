УПЦ МП не получала от Константинополя уведомлений об обсуждении автокефалии

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) пока не получила от Константинопольского патриархата никаких официальных уведомлений относительно начала обсуждения вопроса об автокефалии Церкви на Украине, говорится в распространенном обращении священного синода УПЦ ко всем верующим Украинской церкви по итогам заседания синода в пятницу.

"В течение последних недель в нашей стране активно обсуждается возможность одностороннего предоставления Константинопольским патриархатом "Томоса (указа — ред.) об автокефалии" православной церкви в Украине. Украинская православная церковь до сегодняшнего дня не получала от Константинопольского патриархата никаких официальных уведомлений относительно этого вопроса. Наряду с этим нам известно, что поместные православные церкви мира также не получали из Константинополя официальных писем, которые касались бы данного вопроса", — говорится в обращении синода. Текст заявления публикует сайт УПЦ.

Иерархи УПЦ сообщили, что на просьбу предстоятелей поместных православных церквей прояснить суть вопроса митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к ним с письмами, в которых проинформировал о текущей ситуации в украинском православии, а также изложил отношение Украинской православной церкви к инициативам предоставления "томоса об автокефалии".

"На сегодня известно, что предстоятели и соборы епископов поместных православных церквей выражают настороженное и негативное отношение к предоставлению упомянутого томоса в качестве средства преодоления раскола в украинском православии. В частности, среди поместных церквей общей является мысль о необходимости возврата схизматических церковных групп в лоно канонической Церкви, что позволит обсуждать вопрос статуса единой канонической Церкви", — отмечается в заявлении.

Синод УПЦ отметил, что такая позиция поместных православных церквей совпадает с позицией Украинской православной церкви, которая с самого начала возникновения раскола последовательно выступала за восстановление церковного единства. Путь к восстановлению этого единства "не должен пролегать через легализацию раскола и подмену им Церкви Христовой", говорится в обращении Синода.

Все важные и актуальные вопросы, касающиеся как отдельной поместной церкви, так и всего мирового православия, необходимо решать только путем соборного обсуждения, указал Синод. "Любые единоличные или односторонние действия в среде Церкви являются нарушением принципа соборности и угрожают единству Церкви", — отметили иерархи УПЦ.

В заявлении Синода отмечается, что необходимо стремиться к восстановлению церковного единства на Украине, а не к "закреплению церковного разделения путем установления параллельной церковной юрисдикции" — провозглашения "автокефалии" раскольнического Киевского патриархата и его признания. Архиереи призвали украинские власти перестать использовать Церковь в геополитической борьбе.

"Необходимо осознавать, что появление другой, параллельной юрисдикции в Украине может породить новые противостояния внутри нашего народа, что не только будет угрожать безопасности государства, но и поставит под вопрос возможность будущего единства Церкви в Украине. Наш народ может быть разделен надолго, если не навсегда. <…> Единственный путь восстановления церковного единства заключается в прекращении любых внешних вмешательств в церковные дела и предоставлении Святой Церкви возможности самостоятельно, с Божьей помощью, вылечить рану разделения украинского Православия", — отмечается в обращении.

Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).