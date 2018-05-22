Священник: святые Кирилл и Мефодий не испугались бы цифровых технологий

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Наталия Федотова. Миссионеры должны использовать цифровые технологии, не бояться революционных средств проповеди Евангелия, как не испугались создатели славянской азбуки, святые братья Кирилл и Мефодий раздвинуть рамки традиций своего времени (IX века), заявил первый зампредседателя Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов во вторник на пресс-конференции в РИА Новости, посвященной Дню славянской письменности и культуры.

"Если внимательно посмотреть житие святых Кирилла и Мефодия, станет понятно, что они, безусловно, опирались на церковные предание и традицию, но весьма решительно раздвигали рамки, до того существовавшие. И понимали, что традиция — это не повторение того, что было, а творческое развитие. Мне кажется, что Кирилл и Мефодий не испугались бы цифровых технологий и донесения через них евангельской проповеди до наших молодых соотечественников. Если оно возможно через соответствующие новые технологии, то должно осуществляться и таким способом", — уверен богослов.

Он пояснил, что классическими консерваторами времен Кирилла и Мефодия были так называемые "триязычники", которые считали, что богослужения и проповедь Евангелия могут осуществляться только на трех языках: иврите, греческом и латыни. "В этом смысле перевод на славянский язык того, что казалось непереводимым по глубине смыслов и необходимой точности выражения, — это был в определенном смысле революционный прорыв, осуществленный солунскими братьями для славянских народов. Мне кажется, для новой евангелизации, для внутренней миссии, мы не имеем права пренебрегать никакими возможностями, которые нам предоставляет современная цивилизация", — продолжил Козлов.

По мнению священника, для святых Кирилла и Мефодия понятия "культ" и "культура" были неразделимы. "Генетическое происхождение культуры от религиозного начала в высоком смысле этого слова, нерасторжимость этой связи для них были очевидны. Опыт существования нашего государства показывает, что именно тогда, когда эта связь была здрава и неразрывна, тогда на нашей Родине времена были благополучными и стабильными. Мне кажется, этот завет Кирилла и Мефодия также актуален и для начала XXI века", — отметил священнослужитель.

Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко обратил внимание участников пресс-конференции на важность знакомства современной молодежи с историей, духовностью и культурой Древней Руси. "Основы православной культуры в школе — это тоже есть некое исполнение заветов Кирилла и Мефодия. Чем с более раннего возраста дети будут приобщаться к тому, начало чему положили святые равноапостольные братья, тем больше общего мы будем находить в том едином корне, из которого выросли славянские народы", — подчеркнул Петрушко.

В день памяти святых братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славянских народов, создавших для них азбуку, — 24 мая в России и ряде славянских стран, включая Болгарию, Сербию, а также Чехию, широко отмечается праздник славянской письменности и культуры. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в это утро совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя, днем посетит посвященный празднику концерт на Красной площади, а затем лично вручит Патриаршие литературные премии лауреатам из числа современных писателей и поэтов в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

Святые Кирилл и Мефодий

Святые братья происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни. Мефодий был воином и правил одним из славянских княжеств, подчиненных Византийской империи, по преданию — болгарским. Это дало ему возможность научиться славянскому языку. Затем он принял монашество в одном из монастырей на горе Олимп (Малая Азия).

Константин (Кирилл — его монашеское имя) с малых лет отличался большими способностями и в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки. Вскоре император отправил обоих братьев к хазарам для евангельской проповеди. По пути они остановились в Корсуни, где Константин нашел Евангелие и Псалтирь, написанные "русскими буквами", и человека, говорящего по-русски, и стал учиться читать и говорить на этом языке.

Когда братья вернулись в Константинополь, император снова отправил их с просветительской миссией — на этот раз в Моравию. Моравского князя Ростислава притесняли немецкие епископы — и он просил императора прислать учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Для выполнения новой миссии Константин и Мефодий составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык основные богослужебные книги (Евангелие, Апостол, Псалтирь). Произошло это в 863 году.

В Моравии братья были приняты с великой честью и стали учить богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквах богослужение на латинском языке, и они подали жалобу в Рим. Взяв с собой мощи святого Климента (папы Римского), обнаруженные ими еще в Корсуни, Константин и Мефодий отправились в Рим. Узнав о том, что братья несут с собой святые мощи, папа Адриан встретил их с почетом и утвердил богослужение на славянском языке. Переведенные братьями книги он приказал положить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке.

Святой Константин скончался в 869 году, приняв схиму с именем Кирилл. А святой Мефодий продолжал распространять богослужение и книги на славянском языке, немало пострадав от ярости немецких епископов. Два с половиной года Мефодий провел в заточении в Швабии. Освобожденный по приказу папы Римского, он продолжил евангельскую проповедь среди славян, крестил чешского князя Боривоя и его супругу Людмилу, а также одного из польских князей.

В последние годы своей жизни святитель Мефодий перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, а также Номоканон (Правила святых отцов) и Патерик (святоотеческие книги).