"Молебны только с автоматчиками". Будни русских священников в Африке

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Наталия Федотова. Одна из самых динамично развивающихся православных общин сложилась сегодня, как ни странно, в Африке. По разным оценкам, на континенте насчитывается до семи миллионов православных. О том, почему африканцы все чаще обращаются к русским священникам, как живется местным миссионерам и мирянам и что в наши дни угрожает христианам Африки, — в материале РИА Новости.

"Я чувствую себя русской"

Рита Салливан (61 год) — прихожанка русского храма Преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге. Дочь немки и африканца, росла в протестантской семье.

"Когда я вошла в церковь и увидела икону Божией Матери, мне показалось, что она смотрит именно на меня, с любовью, утешая и обнадеживая. Это было поразительно и так прекрасно, что я не могла сопротивляться. Впервые в жизни я была в настоящей церкви, с настоящими свечами, иконами, музыкой и добротой любящих людей. Их глаза не врали", — вспоминает Рита первое в своей жизни пасхальное богослужение в православном храме.

Ее наставниками в православии были африканер Даниэль Стейн и священник Православной церкви в Америке Джонатан Проктор. Они дали ей книги, молитвослов и икону Иисуса Христа, но ближе всего по духу Рите оказалась Русская церковь.

© Фото из архива Сергиевского храма в Йоханнесбурге Пасхальный крестный ход в Йоханнесбурге © Фото из архива Сергиевского храма в Йоханнесбурге Пасхальный крестный ход в Йоханнесбурге

"Я бросила себя в океан Божьего милосердия, много читала и окончательно приняла православие. Это произошло 17 лет назад. Православие — единственный путь к Богу и радость моей жизни. Я люблю мою духовную семью в Сергиевском храме, и хотя я не русская, чувствую себя членом этой семьи", — говорит она.

Община русского храма Преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге — 250 человек. "Это единственный приход Русской православной церкви в субэкваториальной Африке. В ЮАР, по статистике, христиан 80% и всего 1,5% мусульман, причем 60% христиан ежедневно молятся. Гонениях на христиан нет — общество традиционно религиозно", — отмечает священник Даниил Луговой, настоятель Сергиевского храма.

А для духовного окормления остальных соотечественников отец Даниил каждый месяц выезжает в Кейптаун, Дурбан и в соседние страны — Намибию, Мозамбик, Зимбабве. Служит в греческих храмах, которые есть почти в каждом крупном городе ЮАР. "Греки пускают нас, и на наши богослужения собираются человек 30-40. Так что наш приход охватывает достаточно большую территорию", — рассказывает отец Даниил.

Русский священник поддерживает и связи с коптским епископом в ЮАР Антониусом Маркосом. Коптская община на юге Африки составляет десять тысяч человек, располагает своими храмами и ведет активную миссионерскую работу. "Когда 20 лет назад образовался наш приход, копты помогали тогдашнему настоятелю отцу Сергию с оформлением документов. И сейчас, в праздники, они с радостью отзываются на наши приглашения и приходят", — добавляет отец Даниил.

Священника похищали дважды

"Христианская проповедь очень активно распространяется в центре и на юге Африки, но реакция на это — взрывы, насилие. В Кот-д'Ивуаре приходится нанимать охрану — автоматчиков. И это не окраина — это столица в Абиджане! Постоянно взрывают христианские церкви в Нигерии, Камеруне, Чаде. Сомали уже не государство, а какие-то племена, которые постоянно воюют между собой", — рассказывает объехавший всю Кению русский миссионер иеромонах Корнилий (Молев), в прошлом аспирант МИФИ, а ныне клирик Свято-Пантелеимоновского храма в Камбодже.

© Фото из архива Свято-Пантелеимоновского храма в Камбодже Иеромонах Корнилий © Фото из архива Свято-Пантелеимоновского храма в Камбодже Иеромонах Корнилий

Быть священником там опасно, зато вера и проповедь становятся горячее. Первый раз кот-д'ивуарского священника Иеремию Беханзина похитили вместе с семьей. Удалось спастись. После этого священник отправил семью в соседний Бенин, а сам вернулся в Кот-д'Ивуар служить. Второй раз похитили — убежал. В общине начали сбор средств, сделали у храма забор повыше, наняли охрану — двух автоматчиков. На храм уже не нападали, но захватили соседнее здание. Охрана помогла его отбить. Бандиты затаили злобу, и в один из Богородичных праздников машина с отцом Иеремией, выезжавшая из храма, попала под перекрестный огонь из автоматов.

"Отец Иеремия пишет, что это чудо Божие, что никто из сидевших в машине не пострадал: она была изрешечена пулями. <…> Он крестил уже не один десяток человек. Думаю, многие бы из нас после первого похищения решили бы, что надо из этой страны уезжать. Но он самоотверженный человек, и понятно, почему там такие успехи у проповеди", — добавляет отец Корнилий.

И все же, несмотря на суровость условий и бедноту, африканские христиане постоянно танцуют и поют, даже во время причастия и крестного хода. "И так же горячо молятся. Известные святые Антоний Великий, Макарий Великий были выходцами с этого континента", — напоминает миссионер.

"Кто не бывал в странах третьего мира, не знает, как хорошо живется в России, где есть инфраструктура, есть соцпакет. Если вы заболели, идете в больницу — первую помощь вам всегда окажут. В стране типа Бенина годовая медстраховка стоит 500-700 долларов, а один день в реанимации без страховки обойдется вам в 500 долларов! Тут многие не умеют читать, писать. Любая специальность — вложение денег. Бесплатных школ мало. При любом заболевании семья лишается денег. А опасностей в этом климате очень много, потому что много паразитов. И несмотря на это, люди идут креститься в водоем — это для них подвиг веры. Просто так они бы не пошли туда. Но священник освятил воду, и они окунулись в нее", — продолжает отец Корнилий.

© Фото : И.Молев Православное богослужение в Кении © Фото : И.Молев Православное богослужение в Кении

Крещение или вуду

В некоторых африканских странах христианская проповедь уголовно наказуема. В других правительство не препятствует, наоборот, дает землю для храма, но с условием построить еще больницу или школу, а лучше и то и другое. Христианские церкви так и делают, и тогда в общеобразовательную программу включают изучение религии.

"Многие действительно безграмотные, но на вопросы догматические и про проблему зла отвечали корректно и с большим пониманием. Они очень хорошо наставлены в вере и хорошо держатся в вере", — считает иеромонах Корнилий.

Однако, принимая крещение, некоторые африканцы сохраняют и языческие верования — колдовство, вуду.

Христианство на Африканском континенте появилось благодаря апостолам Матфею, Марку, Луке и Варнаве. Марк считается основателем Александрийской церкви, юрисдикция которой распространяется на всех православных христиан Африканского континента. А это 28 митрополий и три епископии в более чем 40 странах.

Представительство Русской православной церкви при Александрийском патриархате находится в Каире. "В составе Александрийского патриархата есть русскоговорящие общины в Тунисе, Марокко, ЮАР", — поясняет протоиерей Виктор Кулага, представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Александрийском и всей Африки.

Геноцид христиан

Если в Южной Африке большинство населения — христиане, то на севере — мусульмане. Тем не менее на севере и северо-востоке сосредоточены Александрийский патриархат, Коптская церковь (десять миллионов верующих), Эфиопская церковь (60 миллионов верующих). Много приходов Римско-католической церкви в Экваториальной Африке, Западной Африке и различные протестантские деноминации.

Самая горячая конфликтная зона на Африканском континенте — Нигерия. "По имеющимся данным, террористами там убивается христиан больше, чем в любой другой точке мира. В Нигерии представлены прежде всего протестантские конфессии — англикане и другие деноминации, Римско-католическая церковь", — говорит представитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

"Не так давно мы слышали о напряженном положении в Центрально-Африканской Республике. Непростая ситуация сохраняется в Демократической Республике Конго, прежде всего на северо-востоке, откуда тоже часто приходит информация об актах геноцида против христианского населения", — отмечает представитель РПЦ.

© Фото : И. Молев Проповедь отца Владимира © Фото : И. Молев Проповедь отца Владимира

По его словам, сложная ситуация в Сомали, "где когда-то тоже были представлены христиане". "Сегодня практически все они на нелегальном положении, если вообще христианское присутствие можно обозначить в этой стране", — добавил иеромонах Стефан.

Происходят акты агрессии и в соседних с Сомали Кении и Уганде.

"Вероятно, это связано с тем, что эпицентр мирового терроризма, деятельность террористов, после того как они фактически были разгромлены в Сирии, перемещается в другие регионы, в частности в Африку", — предположил представитель РПЦ.