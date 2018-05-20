Папа Римский призвал народ Венесуэлы к мудрости ради мира и единства

РИМ, 20 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск взывает к мудрости для Венесуэлы, где в воскресенье проходят президентские выборы, и молится за диалог и примирение на Ближнем Востоке.

"Прошу, чтобы Святой дух дал всему народу Венесуэлы мудрость для того, чтобы найти дорогу к миру и единству. Молюсь за заключенных, погибших вчера (в ходе бунта в тюрьме)", – заявил Франциск в ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Папа Римский уже по традиции коснулся ситуации вокруг Иерусалима, который США недавно признали столицей Израиля, и всей обстановки в регионе.

"День Святой Троицы переносит наше сердце в Иерусалим. Вчера вечером я духовно присоединился к молитвенному бдению за мир, которое прошло в этом городе, святом для евреев, христиан и мусульман… Сегодня мы продолжаем призывать Святой дух, чтобы он пробудил желание и жесты диалога и примирение на Святой земле и всем Ближнем Востоке", — сказал понтифик.

В среду папа Франциск в ходе всеобщей аудиенции на площади Святого Петра заявил об обеспокоенности в связи со "спиралью насилия" на Ближнем Востоке, отметив, что она никогда не приводит к миру.