Папа Римский объявил, что в конце июня назначит 14 новых кардиналов

РИМ, 20 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск заявил, что возведет в кардинальское достоинство 14 иерархов Римско-католической церкви в ходе консистории 29 июня.
"Их происхождение свидетельствует о вселенском характере Церкви, которая продолжает возвещать всем людям земли о милосердной любви Господа", — сказал понтифик.
За свои заслуги в служении Церкви пурпурные шапочки, цвет которых символизирует готовность пролить свою кровь за дело христианства, получат почетный архиепископ Халапы (Мексика) Серхио Обесо Ривера, почетный прелат боливийского Корокоро Торибио Тикона Порко и представитель монашеской конгрегации кларентинцев Аквилино Бокос Мерино. Из-за своего возраста (всем троим более 80 лет) они не имеют право участвовать в конклаве по выборам папы Римского.
По словам папы Франциска, включение новых членов в ряды Коллегии кардиналов показывает "нерушимую связь" между Ватиканом и Церквями по всему миру.
Последняя консистория, на которой папа Франциск возвел в кардинальское достоинство пять иерархов Римско-католической церкви, состоялась в Ватикане 28 июня 2017 года.