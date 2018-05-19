Папу Римского Павла VI и архиепископа Ромеро канонизируют 14 октября

ВАТИКАН, 19 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Павел VI, занимавший Апостольский престол с 1963 года по 1978 год, и архиепископ Сан-Сальвадора Оскар Арнульфо Ромеро, убитый правыми боевиками во время богослужения в 1980 году, будут канонизированы 14 октября, сообщил в субботу в ходе консистории (собрания кардиналов) в Ватикане папа Франциск.

Торжественная церемония прославления в лике святых этих видных деятелей Римско-католической церкви, а также четырех священников и монахинь, состоится в Ватикане во время Синода епископов по проблемам молодежи.

Последнее препятствие на пути канонизации Павла VI (Джованни Баттисты Монтини) и архиепископа Ромеро было снято в марте, когда папа Франциск дал официальное разрешение на признание совершенных ими чудес.

Монтини был избран на Апостольский престол 21 июня 1963 года во время Второго Ватиканского собора. Он вошел в историю католицизма как реформатор, в частности, проведший крупную реорганизацию Римской курии, и активный проводник экуменизма. Так, в 1964 году он встретился на Святой земле с патриархом Константинопольским Афинагором, после чего были отменены взаимные анафемы, существовавшие с 1054 года.

Павел VI скончался 6 августа 1978 года. По инициативе папы Иоанна Павла II в 1993 году был начат длительный процесс по подготовке его беатификации. 19 октября 2014 года он был причислен к лику блаженных Римско-католической церкви.

Имя архиепископа Ромеро широко известно во всем мире, особенно, в Латинской Америке. Он активно выступал против бедности, социального неравенства, убийств и пыток своих соотечественников, осуждал США за оказание военной помощи хунте, которая пришла к власти в Сальвадоре в 1979 году.

Ромеро был убит выстрелом в голову во время мессы в часовне больницы "Божественного провидения" в столице Сальвадора 24 марта 1980. Убийство было совершено через день после проповеди, в которой архиепископ призвал сальвадорских солдат прекратить насилие и нарушение прав человека. Предполагается, что он погиб от рук боевиков так называемых "эскадронов смерти".

На протяжении долгого времени Ватикан не начинал процесс беатификации Ромеро, поскольку считалось, что священнослужитель разделял левые, марксистские взгляды. Процесс причисления убитого архиепископа к лику блаженных был начат только в ходе нынешнего понтификата. В 2015 году папа Франциск признал мученичество Ромеро и в мае того же года в Сан-Сальвадоре состоялась торжественная церемония его беатификации.