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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Чили все епископы подали папе Римскому прошения об отставке

17:1418.05.2018
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© AP Photo / Andrew MedichiniПапа римский Франциск в Ватикане. Архивное фотоПапа римский Франциск в Ватикане. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Medichini

ВАТИКАН, 18 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Все 34 епископа Чили, принимавшие 15-17 мая участие в четырех встречах с папой Римским Франциском в Ватикане, подали ему прошения об отставке в связи с громким скандалом вокруг священнослужителей этой страны, обвиненных в педофилии, сообщил в пятницу журналистам генсек Епископской конференции Чили Фернандо Рамос.

Работа полиции в Греции. Архивное фото
© AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
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"Хотим сообщить, что все мы, епископы присутствующие в Риме, в письменной форме передали наши полномочия в руки Святого отца с тем, чтобы он свободно принял решение по каждому… В единстве с ним мы хотим восстановить справедливость и содействовать исправлению нанесенного ущерба, чтобы придать новый импульс пророческой миссии церкви в Чили, центром которой всегда должен был быть Христос", — заявил Рамос.

Это беспрецедентное решение чилийских епископов не означает, что все они будут отправлены в отставку. Однако теперь уже не осталось никаких сомнений в том, что папа Франциск примет определенные кадровые решения, о необходимости которых в последнее время много говорили за Бронзовыми вратами Ватикана.

Решение вызвать в Ватикан всех епископов Чили, чтобы откровенно обсудить с ними результаты специального расследования, проведенного по его указанию в связи с громким педофильским скандалом, папа Франциск принял полтора месяца назад. Восьмого апреля он направил специальное послание членам Епископской конференции Чили, в котором сообщил, что внимательно изучил результаты расследования, проведенного двумя его представителями — архиепископом Мальты Чарльзом Шиклуне и сотрудником ватиканской Конгрегации доктрины веры Жорди Бертомеу Фарносом.

Папа римский Франциск. Архивное фото
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Франциск попросил прощения у жертв домогательства священников в Чили

Именно этим доверенным прелатам Франциск поручил в конце января разобраться во всех обстоятельствах дела, связанного с обвинениями чилийских священнослужителей в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. Папа Римский признал, что, внимательно изучив результаты собранного ими объемного досье, которое ясно свидетельствует о многочисленных случаях насилия и сексуальных домогательств, он испытал "боль и стыд". Понтифик с горечью подчеркнул, что многие юные жизни были буквально сломаны представителями чилийского духовенства.

В этой связи понтифик признал и собственные "серьезные ошибки в оценке и восприятии ситуации, прежде всего, из-за отсутствия достоверной и взвешенной информации" по данному делу. Он также предложил всей церкви Чили находиться "в состоянии молитвы", а ее епископам сделать все, чтобы "насколько это возможно исправить скандальную ситуацию и восстановить справедливость".

Подросток в сложной ситуации. Архив
© Depositphotos / Bodnarchuk
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В конце апреля папа Римский провел в Ватикане ряд личных встреч с жертвами сексуальных домогательств, совершенных чилийскими священнослужителями. Как стало известно РИА Новости, Франциск беседовал с этими людьми столько времени, сколько они сочли необходимым, и попросил у них прощения. На этой неделе в обстановке полной конфиденциальности в одном из помещений ватиканского Зала Павла VI, понтифик провел четыре встречи с епископами Чили.

В январе в ходе апостольского визита в Чили папа Франциск стал объектом жесткой критики из-за громкого скандала вокруг почти 80 чилийских священнослужителей, обвиненных в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. В частности, во время этой поездки понтифик заступился за епископа чилийского города Осорно Хуана Барроса, который, по мнению общественности, долгое время защищал и укрывал влиятельного местного священника Фернандо Карадиму, признанного виновным в педофилии. Тогда Франциск назвал обвинения в адрес Барроса "клеветой" и призвал предоставить ему доказательства нечистоплотности епископа.

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