С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Закон о защите чувств верующих не учитывает интересы культуры, заявил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на Петербургском международном юридическом форуме.

"Я говорил об этом много и не устану повторять: многие законы, что у нас есть, они недружелюбны к культуре. Все законы об оскорблении чувств, в том числе и об оскорблении чувств верующих, не предусматривают, что культура — это особая сфера", — подчеркнул Пионтковский.

"На улице практически нигде нельзя ставить обнаженные статуи, а в музеях можно. В музеях люди не оскорбляются так, как оскорбляются в других местах. Это очень важно. Во всем мире есть интеллектуальные войны. Задача музейной сферы превращать их в диалог культур. Но для этого культура должна быть защищена и должна существовать по своим внутренним законам", — подытожил директор Эрмитажа.

Петербургский международный юридический форум открылся в северной столице восьмой раз.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Петербургского международного юридического форума-2018