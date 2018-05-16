Альберт Лиханов и Виктор Потанин номинированы на Патриаршую литпремию

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Владимир Костров, Альберт Лиханов, Виктор Потанин и еще ряд писателей номинированы на Патриаршую литературную премию 2018 года, "для священников места не хватило", сообщил журналистам глава Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.

"В шорт-лист номинантов вошли 10 имен. Это авторы, которые своим творчеством вносят существенный вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи и общества, которые создают высокохудожественные произведения и обогащают русскую литературу", — сказал митрополит Климент.

По его словам, сегодня в целом "Россия стала больше читать", по сравнению с советской эпохой. "Сейчас издается больше книг, названий больше, увеличился суммарный тираж. И "фастфуда" немало, но настоящая литература всегда будет жить", — отметил архиерей.

В алфавитном порядке 10 номинантов Патриаршей литературной премии 2018 года это: Мария Аввакумова, Леонид Бежин, Александр Громов, Светлана Кекова, Константин Ковалев-Случевский, Владимир Костров, Альберт Лиханов, Виктор Потанин, Константин Скворцов и Михаил Тарковский. Лауреаты же (до трех имен) будут окончательно определены и названы только на церемонии вручения премии – 24 мая в храме Христа Спасителя. Церемонию возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Каждый лауреат получит диплом, премию 300 тысяч рублей, а его книги будут отмечены специальным знаком Патриаршей премии, пояснил Климент.

Всего в этом году было принято 53 заявки на премию, в том числе из регионов России, Украины, Белоруссии, Эстонии, Латвии и даже из Аргентины. "Мы не должны останавливаться на Золотом или Серебряном веке. Надо поддерживать писателей, поэтов, в том числе где-то далеко от Москвы, в селе", — отметил митрополит Климент.

Патриаршая литературная премия учреждена Священным синодом на заседании в 2009 году с целью поощрения писателей, за вклад в "утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи и общества", создание высокохудожественных произведений, обогативших русскую литературу. Эта премия не имеет аналогов в истории РПЦ и других Поместных православных церквей мира.