Мощи выдающегося святителя-хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (Войно-Ясенецкого, 1877-1961) впервые привезены из Крыма в Москву и на 12 дней выставлены для поклонения верующих. Святыня прибыла из Симферополя 11 мая в Донской монастырь столицы, там ковчег с мощами святого целителя останется до 17 мая. А затем его переместят в храм Троицы Живоначальной в Останкино — до 22 мая. Чтобы попасть в храм к святым останкам, как всегда в последние годы, приходится выстоять длинную очередь. О том, почему теперь так много паломников, и о своем личном отношении к фигуре Войно-Ясенецкого в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал председатель Общества православных врачей России имени святителя Луки, академик Российской академии наук и член Российской академии медицинских наук Александр Чучалин, отметивший в этом году 78-летие.

— Александр Григорьевич, вот уже неделю в Москве стоят большие очереди к мощам святителя Луки в Донском монастыре. С чем вы связываете стремление россиян к такому виду паломничества?

— Для человека, который родился и вырос в России, — даже не важно, православный он, иудей или мусульманин, — со святителем Лукой связаны самые высокие этические и моральные принципы. Это вопросы отношения к человеческой жизни, обществу, семье, больным, церкви… Лука Войно-Ясенецкий — образец служения России, служения церкви и всем людям.

Известно, что мать у святителя Луки была русская, а отец по национальности поляк — Войно-Ясенецкий. Поляки тоже "реагируют" на эту фамилию и очень любят святителя. Они понимают, какое большое значение этот человек имел не только для России, но и для Польши. И в Греции Войно-Ясенецкий очень чтим.

Очередь, которая выстраивается сегодня к его мощам, — это попытка нашего общества, точнее, такое осознанное действие, стремление стать морально более чистыми людьми. Так было и когда в Россию привозили мощи преподобного Серафима Саровского, Силуана Афонского и других святых. Для меня лично приложиться к мощам — это святое дело.

© Фото : Юлия Маковейчук Очередь к мощам святителя Луки Крымского в Донском монастыре Москвы © Фото : Юлия Маковейчук Очередь к мощам святителя Луки Крымского в Донском монастыре Москвы

— А вы лично поклонялись мощам святителя Луки?

— Конечно. В том числе в Крыму, где постоянно находятся его мощи. Кроме того, у меня в кабинете есть маленькая частица. Так что для меня это жизнь, поклонение каждый день.

— Высказывается мнение, что поклонение мощам в многотысячных очередях — это некая мода, не имеющая особого отношения к глубине религиозного чувства и знания, нечто внешнее. Что бы вы могли сказать таким скептикам?

— Действительно, есть люди, которые видят во всем только внешнюю сторону. В церкви их привлекает обрядность. Но это только на определенном этапе. Когда человек начинает задумываться, читать, анализировать, он видит другое…

Так что это лишь первая ступень вхождения в ту религиозную философию жизни, которая в данном случае связана с именем и жизнью святителя Луки. Ко всем подобным вещам нужно относиться терпимо.

© Фото : Юлия Маковейчук Очередь к мощам святителя Луки Крымского в Донском монастыре Москвы © Фото : Юлия Маковейчук Очередь к мощам святителя Луки Крымского в Донском монастыре Москвы

— А что для вас значит личность святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и, в частности, его медицинское наследие? Какими из его трудов вы руководствуетесь в своей деятельности?

— Я сторонник того, чтобы наша врачебная общественность понимала, что у нее есть покровитель — святитель Лука. И что он — этический эталон принятия решений по отношению к больному человеку, пример самоотверженного служения пациентам. Его жизненный подвиг показывает, что нельзя рассматривать больного как средство наживы для врача. В этом, если вкратце, и есть тот большой вклад, который внес в развитие медицины святитель Лука. Этический вклад.

Он написал немного, но те произведения, которые им созданы, — такие как "Очерки гнойной хирургии", — поражают глубиной знания предмета. Его труды помогли нашим врачам в годы Второй мировой войны спасти около 20 миллионов раненых. Это большое дело.

У него есть замечательные вещи и философского плана, например, книга "Дух, душа и тело". Войно-Ясенецкий — очень глубокий исследователь, его богословские труды пробуждают веру и убеждают в истинности бытия Божия.

© Фото : Юлия Маковейчук Прихожанка Донского монастыря Москвы у мощей святителя Луки Крымского © Фото : Юлия Маковейчук Прихожанка Донского монастыря Москвы у мощей святителя Луки Крымского

— Как вы полагаете, наследие Войно-Ясенецкого уже достаточно изучено, нужно ли его и дальше популяризировать?

— Безусловно, нужно. Именно поэтому я выступил инициатором строительства духовного медико-просветительского центра и храма в честь святителя Луки в поселке Большая Мурта в ста километрах от Красноярска. Там профессор Войно-Ясенецкий в 1939-1941 годах находился в ссылке, там же он работал и закончил свой труд "Очерки гнойной хирургии", благодаря которому стал лауреатом Сталинской премии. И лично Сталин вручал ему эту премию.

В самом Красноярске мы ровно год назад открыли памятник выдающемуся ученому. Святитель Лука изображен в образе хирурга, в одной руке у него крест, в другой — скальпель. Памятник находится на площади у здания Красноярского государственного медицинского университета. Сегодня этот вуз уже носит имя Луки Войно-Ясенецкого.

В Чите, где святитель также жил и работал, на базе Академии медицинских наук мы построили церковь в его честь. На кафедре этики в этом вузе читают специальные лекции для студентов о роли и значении Войно-Ясенецкого.

В середине июня готовится большая конференция в Крыму, где закончился земной путь святителя. Там будут представлены новые сведения о его жизни. Но все равно этого всего еще недостаточно.

© Фото : Юлия Маковейчук Очередь к мощам святителя Луки Крымского в Донском монастыре Москвы © Фото : Юлия Маковейчук Очередь к мощам святителя Луки Крымского в Донском монастыре Москвы

— Вам известны какие-то свидетельства людей о помощи им святителя после его смерти, после молитвенного к нему обращения?

— Да, таких примеров очень много. Это же святой человек. Он помогает людям справиться с болезнью, приобрести уверенность, помогает в налаживании отношений в семейной жизни. Люди перестают употреблять спиртные напитки, наркотики. Мне об этом известно.

У нас при входе в аудиторию (кафедра госпитальной терапии Российского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. — Прим. ред.) висит икона Войно-Ясенецкого. И я молодым врачам все время рассказываю о роли и значении святителя Луки.