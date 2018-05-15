РПЦ выразила надежду на обмен студентами с Эфиопией в духовных школах

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Русская православная церковь надеется на более тесные контакты с православной общиной Эфиопии и будет рада принять студентов из этой страны для обучения в своих духовных школах, заявил во вторник председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион на встрече с эфиопским патриархом Абуной Матфием.
Иларион добавил, что Русская церковь обязательно направит своих студентов и монахов в Эфиопию, чтобы они теснее познакомились с жизнью эфиопских христиан.
По его словам, Россия и РПЦ всегда приходили на помощь Эфиопии, в стране об этом помнят и крайне высоко ценят взаимную дружбу.
Глава Эфиопской церкви патриарх-католикос Абуна Матфий находится с 15 по 20 мая с официальным визитом в России, это его первый приезд в Москву. Визит эфиопского духовного лидера проходит по приглашению предстоятеля Русской церкви. Предыдущий глава Эфиопской церкви патриарх Абуна Павел посещал Россию в 1996 году.