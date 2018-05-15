РПЦ выразила надежду на обмен студентами с Эфиопией в духовных школах

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Русская православная церковь надеется на более тесные контакты с православной общиной Эфиопии и будет рада принять студентов из этой страны для обучения в своих духовных школах, заявил во вторник председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион на встрече с эфиопским патриархом Абуной Матфием.

"Многие представители эфиопского духовенства учились в наших духовных школах, и мы будем рады возобновить эту практику. Надеюсь, что ваше посещение откроет новую страницу в двусторонних отношениях между нашими церквями, и одним из направлений нашего сотрудничества станет как раз обмен в академической сфере", — сказал иерарх.

Иларион добавил, что Русская церковь обязательно направит своих студентов и монахов в Эфиопию, чтобы они теснее познакомились с жизнью эфиопских христиан.

По словам предстоятеля Эфиопской церкви, в стране сейчас служат около 500 тысяч православных священников, открыто 45 тысяч храмов, а 65% населения Эфиопии исповедуют православие. "Но государство светское, исповедует секуляризм, поэтому есть ряд проблем", — отметил Абуна Матфий.

По его словам, Россия и РПЦ всегда приходили на помощь Эфиопии, в стране об этом помнят и крайне высоко ценят взаимную дружбу.

Глава Эфиопской церкви патриарх-католикос Абуна Матфий находится с 15 по 20 мая с официальным визитом в России, это его первый приезд в Москву. Визит эфиопского духовного лидера проходит по приглашению предстоятеля Русской церкви. Предыдущий глава Эфиопской церкви патриарх Абуна Павел посещал Россию в 1996 году.