"Шатер Рамадана" откроется в Москве по случаю наступления месяца поста

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Торжественная церемония открытия XIII московского "Шатра Рамадана" состоится во вторник вечером у здания Мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве.

"Шатер Рамадана" — культурно-просветительский проект, приуроченный к наступлению священного для мусульман месяца поста Рамадан, который знакомит своих гостей с культурой и традициями разных народов мира. Месяц Рамадан в этом году начинается в ночь на 16 мая.

"В рамках "Шатра Рамадана" ежедневно в течение всего священного месяца будут проводиться тематические вечера, интерактивы, викторины и встречи с почетными гостями. В этом году проект будет самым масштабным за всю историю своего существования и сможет вместить порядка 500 гостей в день", — сообщили РИА Новости организаторы.

В церемонии открытия примут участие мусульманские духовные лидеры и представители других традиционных конфессий России, представители городских и федеральных органов власти, деятели культуры и искусства, руководители общественных организаций, журналисты.

"На следующий день, 16 мая, "Шатер Рамадана" распахнет свои двери для всех желающих, и по традиции соберет гостей разных национальностей и конфессий на праздничный ужин-ифтар", — отметили организаторы.

На протяжении всего месяца для посетителей площадки будут проводиться вечера национальных республик России, стран дальнего и ближнего зарубежья. Например, вечера Таджикистана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Туркмении, Казахстана, Узбекистана, Татарстана, уйгурской диаспоры, Турции и других.

"Примечательно, что дизайн "Шатра Рамадана" будет напоминать закат солнца — время, когда тысяча мусульман с верой и надеждой на награду Аллаха ожидают разговения и проводят ифтары (разговения – ред.) в кругу родных и близких", — добавили в оргкомитете.

Организаторами проекта "Шатер Рамадана" выступают Совет муфтиев России, Духовное управление мусульман РФ и Духовное управление мусульман Москвы.