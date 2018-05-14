Русская православная церковь масштабно отметит 1030-летие крещения Руси

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Священный Синод принял решение о праздновании 1030-летия крещения Руси (28 июля) на общецерковном уровне, во всех епархиях, сообщил журналистам по окончании заседания председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В соответствии с решением Синода, епархиальные архиереи должны будут совершить 28 июля в своих городах торжественные богослужения.
Подготовкой празднования на общецерковном уровне будет заниматься сформированный Священным Синодом организационный комитет, председателем которого назначен управляющий делами Московской патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
"Празднования будут иметь общецерковное значение и будут проходить во всех епархиях Русской православной церкви", — уточнил Легойда.