Духовное управление мусульман Татарстана получило спецстатус при ООН

КАЗАНЬ, 14 мая – РИА Новости. Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) первым из неправительственных мусульманских религиозных структур получило специальный консультативный статус при экономическом и социальном совете ООН, говорится в сообщении управления.
"Решение было принято на заседании по координации и управлению ЭКОСОС 17 апреля, в ходе которого был одобрен доклад комитета по НПО с рекомендацией наделить специальным консультативным статусом при ЭКОСОС ООН ДУМ РТ. Таким образом, ЦРО-ДУМ РТ стала первой и единственной в России неправительственной мусульманской религиозной структурой, получившей такой статус", — говорится в сообщении.
Как отмечает Духовное управление мусульман Татарстана, присвоение данного статуса служит высокой оценкой осуществляемой в республике политики по обеспечению стабильных и гармоничных межконфессиональных, межкультурных и межнациональных отношений и является признанием на международном уровне эффективности деятельности ДУМ Татарстана в области укрепления традиционных ценностей ислама.
ДУМ РТ подало заявку на получение консультативного статуса, который позволяет участвовать в различных мероприятиях в офисах ООН, в 2016 году.
"Развитие международных связей и взаимодействие с зарубежными партнерами является для ДУМ РТ приоритетным направлениям деятельности. Благодаря значительному опыту в реализации культурных, духовно-просветительских и социальных проектов интерес к ДУМ РТ со стороны коллег из дальнего и ближнего зарубежья растет с каждым годом. Обмен опытом, изучение и возвращение памятников татарского духовного наследия, научные исследования и предложения о сотрудничестве – все это цели реализации международных связей ДУМ РТ", — поясняет организация.
ЭКОСОС — один из главных органов ООН, который координирует сотрудничество в экономической, социальной областях ООН и её специализированных учреждений. Был учрежден в 1945 году.