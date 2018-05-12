Синод УПЦ КП: Россия вмешивалась в вопрос предоставления автокефалии

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Священный Синод неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата утверждает, что Россия якобы вмешивалась в решение вопроса с автокефалией на Украине и оказывала давление на Константинопольский патриархат, соответствующее обращение опубликовано на сайте УПЦ КП в субботу.

Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

В обращении к православным иерархам, духовенству, мирянам и ко всему украинскому народу заявляется о существовании неких фактов "политического и государственного" вмешательства России и пророссийских политических сил в Украине в процесс автокефалии, чтобы помешать ему.

"Через дипломатические и другие каналы в интересах власти России и Московской патриархии осуществляется давление на Константинопольский патриархат, другие поместные православные Церкви", — говорится в обращении.

Также в документе выражается протест в связи с якобы имевшим место "вмешательством России в церковные дела".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что создание автокефальной поместной церкви на Украине вряд ли найдет поддержку в Москве, поскольку данные действия направлены на раскол церкви.

Близкий ко Вселенскому патриархату источник ранее рассказал РИА Новости, что поскольку вопрос автокефалии будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит. Украинская православная церковь Московского патриархата считает обращение Порошенко о создании единой поместной церкви превышением власти. Оппозиция на Украине назвала инициативу о создании единой церкви попыткой решить политические задачи накануне президентских выборов.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя инициативу Порошенко и Верховной рады обратиться к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой о создании в стране единой поместной церкви, заявил, что государство не должно манипулировать Церковью в предвыборной борьбе или в каких-либо еще политических целях.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

РПЦЗ возникла в 1920-х годах и объединила эмигрировавшую или оказавшуюся в изгнании после революции 1917 года и гражданской войны в России часть духовенства. В 2007 году был подписан Акт о каноническом общении РПЦ и РПЦЗ, сделавший РПЦЗ самоуправляемой частью РПЦ